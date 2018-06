optimaitalia

: Biondo supera Riki ma vince ancora Irama, classifica Fimi tra ex Amici a confronto - OptiMagazine : Biondo supera Riki ma vince ancora Irama, classifica Fimi tra ex Amici a confronto - hazmyhoney : RT @_Tomlinxon: Niall biondo è qualcosa che non si dimentica e soprattutto non si supera #TeenChoice #ChoiceFandom #Directioners @onedirect… -

(Di venerdì 29 giugno 2018)inma la vetta indiscussa èdi, stabile da 4 settimane alla posizione numero 1 degli album più venduti in Italia, tra copie fisiche e digitali.Plume diè stabile per la quarta settimana consecutiva alla posizione numero 1 degli album più venduti. L'arista è seguito dal collega trapper, con Dejavu al secondo posto inrecupera una posizione rispetto alla scorsa settimana e si scambia il posto con, Riccardo Marcuzzo.Live & Summer Mania diè infatti alla posizione numero 3 e perde una posizione inrispetto al debutto della scorsa settimana alla posizione numero 2.La nuova edizione didi Maria De Filippi apre laed occupa ben due posizioni, la vecchia edizione del programma è invece rappresentata dache non riesce are le novità di ...