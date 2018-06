Biglietti e ospiti dell’ultimo concerto di Elio e Le Storie Tese a Barolo in diretta su

Ospiti e scaletta di Fabrizio Moro a Roma il 16 giugno - orari ingressi stadio Olimpico e ultimi Biglietti in prevendita : Resterà top secret fino al suo ingresso sul palco dell'Olimpico, la scaletta di Fabrizio Moro a Roma per il grande concerto di sabato 16 giugno, ma certamente conterrà tutti i più grandi successi del cantautore Romano che per la prima volta in carriera si esibisce nel luogo simbolo della città eterna. Un traguardo raggiunto dopo quasi un decennio di live sparsi in giro per l'Italia dai pub alle piazze fino ad arrivare ai palasport: dopo la ...

Scaletta e ospiti Wind Music Awards il 5 giugno all’Arena di Verona con Giorgia - Elisa - Il Volo : orari e ritiro Biglietti : Seconda ed ultima serata dei Wind Music Awards il 5 giugno all'Arena di Verona per una nuova carrellata di ospiti italiani. L'internazionale atteso oggi a Verona è Mihail. Ai Wind Music Awards il 5 giugno ci sarà Giorgia. Presente anche Elisa. Ci saranno poi Francesco Gabbani e Gianna Nannini e ancora Federica Carta e Shade. Il trio pop composto da Nek, Francesco Renga e Max Pezzali salirà sul palco stasera. All'Arena di Verona è atteso ...

Scaletta e ospiti dei Wind Music Awards il 4 giugno all’Arena di Verona con Rita Ora - Pausini e molti altri : ritiro Biglietti e ingressi : Al via oggi, all'Arena di Verona, la nuova edizione dei WMA. I Wind Music Awards il 4 giugno sono in programma nell'anfiteatro scaligero per la prima delle due serate all'insegna dei premi della Musica. Alcuni dei migliori artisti italiani ed internazionali verranno premiati da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada, i due presentatori dell'evento atteso anche in TV, su Rai1, in diffeRita martedì 5 giugno e martedì 12 giugno prima di una puntata ...

Dark Polo Gang apre J-Ax e Fedez a San Siro in diretta su RTL il 1° giugno : ospiti - ritiro Biglietti e apertura cancelli : Sarà il fenomeno del momento, la Dark Polo Gang, ad aprire il concerto di J-Ax e Fedez a San Siro. Il primo evento in uno stadio italiano del duo rap è atteso per stasera, 1° giugno, allo Stadio Meazza di Milano e in diretta su RTL 102.5. La Finale, questo l'evento conclusivo della tournée congiunta di J-Ax e Fedez a San Siro, è sold out. Non è più possibile acquistare biglietti per assistere all'ultimo concerto insieme per la presentazione ...

Concerto di Noemi a Roma con ospiti Fiorella Mannoia - Paola Turci e Arisa : Biglietti e ingressi : Il Concerto di Noemi a Roma sarà ricco di ospiti. Ad annunciarli è stata la stessa artista, che ha voluto utilizzare i suoi canali social per rendere note le intenzioni sul cast che avrebbe arricchito la data Romana del 29 maggio. La prima a essere annunciata è Fiorella Mannoia, con la quale in passato ha inciso L'amore si odia. Le due si sono poi ritrovate sul palco di Amiche in Arena, che quest'anno dovrebbe avere una replica, per portare ...

Ultimi aggiornamenti sui Wind Music Awards 2018 : ospiti e prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne : I Wind Music Awards 2018 si terranno il 4 e il 5 giugno all'Arena di Verona, a seguire verranno trasmessi in TV. A pochi giorni dalla doppia serata-evento della manifestazione Musicale che premia gli artisti, i singoli, gli album e i tour che hanno riscosso maggior successo nell'ultimo anno, un nuovo ospite internazionale si aggiunge all'elenco degli artisti attesi ai Wind Music Awards 2018. Dopo la conferma della popstar Rita Ora, attesa ...