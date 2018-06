Bidonata da Telecom terza puntata Class action contro la Tim Caro Giuseppe Recchi ex

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 giugno 2018)(ex vice presidente) ti scrivo, ho appreso delle tue dimissioni e dopo il nostro ultimo pourparler non mi sono meravigliata. Poco prima dello scrollone al vertice Tim, ci siamo incontrati a Roma al matrimonio di un’amica comune. Ci conosciamo da un bel po’, diciamo vent’anni, forse di più. Parlammo per venti minuti del mio caso (vedi la prima e la seconda). Una marea di condivisioni, non ero l’unica a essere stata. Non mostrarti alcuno stupore, anzi mi dicesti di contattare il tuo ufficio, per amici e conoscenti avevi creato una sorta di “corsia preferenziale per risolvere casi analoghi”. Queste furono le tue parole. Tra amici e conoscenti eravamo tremila. Rimasi sbalordita. Ti chiesi: “E quelli che non sono amici, che non hanno santi protettori, a chi si rivolgono”. Allargasti le braccia. Un gesto più eloquente di tante parole. Come ...