Biancofiore aggredita a Roma | in tre cercano di rubarle la cagnolina Puggy

Roma : Biancofiore aggredita in via Nazionale. Sudanese bloccato da Carabinieri : Roma: l’uomo ha spinto la deputata contro un muro Roma – Disavventura la scorsa notte per Michaela Biancofiore. La deputata di FI è stata aggredita la scorsa notte in via Nazionale. Intorno all’una, mentre era intenta a passeggiare con il suo cane, è stata avvicinata da un cittadino del Sudan, con precedenti e colpito da divieto di dimora nel Comune di Roma, che l’ha spinta con violenza contro un muro e ha poi tentato di ...

