"Non tutti coloro che sembrano difendere i nostri stessi principiin realtà nostri".Cosìin un passaggio della lettera al Corriere della Sera. Sarebbe ingenuo pensare che possano esserlo" sul tema dei migranti "i paesi del gruppo di, o la Csu tedesca, che hanno per obiettivo non la difesa delle frontiere europee, ma quella delle loro frontiere nazionali". Questo "significherebbe rimandare i migranti, nella maggior parte dei casi, proprio in Italia", ha aggiunto.(Di venerdì 29 giugno 2018)