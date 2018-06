Belve | Claudia Gerini | “Con Carlo Verdone c’è stata una storia | ma non ero pronta per una

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 giugno 2018)parla della suacon, ospite di Francesca Fagnani a “”, in onda venerdì 29 giugno alle 22:45 su NOVE. “Nella lista degli uomini innamorati e crollati ai suoi piedi c’è anche il regista di ‘Viaggi di nozze’: quanto è durato quel flirt?”, chiede la giornalista. “E’ durato un pochino – confessa l’attrice -, forse l’anno in cui abbiamo girato ‘Sono pazzo di Iris Blond’, non ricordo esattamente. Io – sorride – ero innamorata di lui da sempre”. Poi racconta il legame particolare che si instaura, spesso, tra attrice regista: “Abbiamo fatto due film di seguito con. C’è sempre una sorta di transfert col regista, anche perché io ero single in quel momento”. Il rapporto fuori dal set però non si consolida: “Questa grande intesa si è trasformata in un flirt – ricorda-. Ci siamo avvicinati per un ...