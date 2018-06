“Belle!” Scarpe da ginnastica? Sì | ma ecco l’incredibile particolare Cosa nascondono

caffeinamagazine

(Di venerdì 29 giugno 2018) Ogni anno nei Paesi Bassi si stima che finiscano sull’asfalto 1,5 milioni di chili di gomme da masticare. Nella classifica dei rifiuti abbandonati sono seconde solo ai mozziconi di sigarette. Ma quanto ci mette un chewing gum a biodegradarsi totalmente? Non poco, anzi. Devono passare tra i 20 e i 25 anni. E proprio da questi ‘inquietanti’ dati sono partiti l’ente IAmsterdam, l’azienda d’abbigliamento Explicit Wear e la londinese Gumdrop, prima azienda al mondo a riciclare gomme da masticare per creare delle plastiche industriali. “Gumshoe” è infatti una loro idea. Si tratta della prima scarpa al mondo fatta per il 20% da chewing gum recuperati dalle strade di Amsterdam. Serve un chilo di gomme per produrre quattro paia di calzature. Nel mese di luglio saranno messi in vendita due modelli: uno rosa, il classico colore della gomma americana, uno ...