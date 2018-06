Belen Rodriguez si scatena in piscina ed il sexy VIDEO fa il giro del web

Belen Rodriguez - Andrea Iannone denunciato da un fotografo : "Mi ha minacciato e aggredito" : Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dello spiacevole episodio del quale si sarebbe reso protagonista a Ibiza Andrea Iannone. Secondo il settimanale Chi, il fidanzato di Belen Rodriguez dopo aver trascorso una serata in un locale esclusivo, sarebbe stato inseguito dai paparazzi mentre tornava a casa. Accorgendosi dell'inseguimento, il pilota di MotoGp sarebbe sceso dal veicolo sul quale viaggiava, avrebbe messo le mani al collo di un ...

Quant’è sensuale Belen?! La Rodriguez balla poco coperta a bordo piscina [FOTO E VIDEO] : Belen Rodriguez balla audace e sensuale a bordo piscina ad Ibiza, il video sexy condiviso dalla showgirl argentina in vacanza Belen Rodriguez si sta godendo le sue vacanze ad Ibiza. La bellissima showgirl, in compagnia della sua famiglia e di qualche amico, ha affittato una splendida villa con piscina sull’isola spagnola, dove sappiamo che l’argentina si trova in questi giorni grazie alle foto ed ai video condivisi sui social. ...

Ria Antoniou/ È la star di “Tiki Taka Russia” : la modella 'supera' Belen Rodriguez per il pubblico : Ria Antoniou è diventata la star di “Tiki Taka Russia”. La modella sta facendo impazzire il pubblico maschile e per molti 'supera' anche Belen Rodriguez...(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone / "Distanza e tensione nella coppia a Ibiza" : la crisi continua? : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, la crisi continua? "Distanza e tensioni nella coppia anche ad Ibiza": cosa sta accadendo tra la showgirl e il pilota?(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Andrea Iannone - l'orrore sul suo volto : come l'ha voluto ridurre Belen Rodriguez : Anche i meno attenti al mondo del gossip si saranno accorti di quanto Andrea Iannone abbia dato una registrata a qualche tratto del suo volto. Il pilota di Motogp ha dato un ritocco alle labbra e sembra anche un po' agli zigomi. Avrà accontentato le richieste della fidanzata Belen Rodriguez? Secondo il chirurgo plastico Antonio Spagnolo, intervistato dal settimanale Chi, non ci sono dubbi. Il foto-confronto pubblicato da bitchyf.it è ...

Dito medio Maradona - Belen rincara la dose di… volgarità di Diego : la Rodriguez scurrile dopo il gol dell’Argentina [GALLERY] : Diego Armando Maradona fa il Dito medio dopo il gol dell’Argentina contro la Nigeria, Belen Rodriguez pubblica sui social il gesto dell’ex calciatore aggiungendoci del ‘suo’ Belen Rodriguez ieri sera, da Ibiza, ha seguito in tv il match tra la sua Argentina e la Nigeria, valido per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. La squadra africana fino all’86° del secondo tempo, sul risultato di ...

Belen Rodriguez a Ibiza - superata la crisi con Andrea Iannone? : Belen Rodriguez approfitta della pausa del programma calcistico Balalaika, dedicato ai Mondiali 2018, per volare fino ad Ibiza per una mini vacanza rilassante.La conduttrice argentina è in compagnia della sua famiglia, di qualche amico e del fidanzato Andrea Inanone, come confermano le Stories di Instagram che la modella aggiorna con costanza. Villa panoramica, cibo invitante, affetto e tanta allegria, ecco la ricetta per scongiurare lo spettro ...

FOTO | Belen Rodriguez completamente nuda su Instagram : i fan impazziscono : Belen Rodriguez si spoglia. La showgirl argentina ha pubblicato sui social una FOTO che la ritrae completamente nuda durante la sua vacanza ad Ibiza. A corredo dello scatto la didascalia tratta dal brano "Desnuda" del cantautore e musicista guatemalteco Edgar Ricardo Arjona Morales: "nuda, che la natura non è sbagliata..." Lo scatto è mozzafiato: Belu è seduta sul tavolo di una veranda e sfoggia il suo corpo scolpito.--A "vestirla" solo un ...

