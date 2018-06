Beach volley | World Tour 2018 Varsavia Urna benevola per Nicolai Lupo | si può fare!

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. CHE BOCCE! Già due finali per l’oro! Bene judo e Beach volley! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Lupo/Nicolai già agli ottavi! Alle 9 Giombini/Menegatti per non uscire di scena : Alla fine ha vinto Alison, in coppia con il campione del mondo Andrè al tie break di una sfida molto combattuta, forse la prima di una lunga serie da rivali di una coppia che ha fatto impazzire un'...

Beach volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : en plein azzurro! Cinque vittorie per le coppie italiane che volano verso gli ottavi : Cinque partite e altrettante vittorie per l’ItalBeach, rappresentata da tre coppie, una maschile e due femminili, nella prima giornata di gare al torneo dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Che i gironi preliminari (nel maschile di tre squadre ciascuno, nel femminile di quattro) non fossero un ostacolo impossibile da superare si era capito fin dai sorteggi mercoledì sera ma poi le partite sono da giocare e l’impatto degli ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Lupo/Nicolai già agli ottavi! Alle 9 Giombini/Menegatti per non uscire di scena : Paolo Nicolai e Daniele Lupo vincono e si siedono ancora una volta ad aspettare l’avversario negli ottavi di finale. Un film già visto una settimana fa ad Ostrava che non ha avuto esito positivo allora ma che, si spera, stavolta faccia da apripista verso un risultato di spessore per la coppia italiana che ha vinto il proprio girone preliminare nel 4 Stelle di Varsavia. Lupo/Nicolai hanno battuto 2-1, non senza qualche patema, una delle ...

Beach volley - Europeo Under 20 - Anapa. Buon avvio degli azzurri : due vittorie e una sconfitta nella prima giornata : Buona partenza per le due coppie italiane presenti al Campionato Europeo Under 20 di Beach Volley scattato oggi sulla sabbia russa di Anapa. nel torneo maschile Paolo Cappio e Jakob Windisch hanno vinto la gara di esordio, mentre nel torneo femminile Chiara They e Reka Orsi Toth dopo aver ceduto alle forti svizzere Betschart/Baumann (tra le favorite per la vittoria finale) solo al tie break, si sono rifatte ampiamente travolgendo la coppia ...

Ludovica Frasca dimentica Luca Bizzarri - ecco il nuovo fidanzato. Giocatore di Beach volley e modello di intimo : Luca Bizzarri e Ludovica Frasca si sono lasciati: 'Da due mesi, ecco i particolari dell'addio' Ludovica è passata dallo spettacolo allo sport ed è stata fotografata da 'Novella2000' mentre passeggia ...

BPER Banca Beach volley Tour. Sabbia Capitale! Tutti allo stabilimento La Spiaggia di Ostia per la seconda tappa del circuito : L’estate del Beach Volley prosegue all’insegna del BPER Banca Beach Volley Italia Tour che è pronto a vivere la seconda tappa sabato e domenica 30 giugno e 1 luglio allo stabilimento La Spiaggia di Lido di Ostia. L’organizzazione locale è a cura di una delle società storiche del Beach Volley italiano, la Beach Volley Academy, la più importante in termini di iscritti, con i suoi 1200 tesserati, e di risultati sia a livello assoluto che amatoriale ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Nicolai/Lupo tirano fuori gli artigli con Tigrito/Charly. Menegatti/Giombini : inevitabile ko : Una vittoria e una sconfitta per l’ItalBeach nella prima mattinata di gare nel torneo 4 Stelle di Varsavia, altra tappa di avvicinamento alla fase clou della stagione con i due Major Series inframmezzati dal Campionato Europeo. Paolo Nicolai e Daniele Lupo rispettano le previsioni ma faticano più del previsto ad avere ragione in due set della coppia venezuelana Charly/Tigrito. Nel primo set non c’è storia con gli azzurri che volano ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : giovedì 28 giugno. Bene l'Italia nel canottaggio e nel Beach volley : ... giovedì 28 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti. Il programma di oggi Tutti ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : giovedì 28 giugno. Bene l’Italia nel canottaggio e nel Beach volley : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini : finalmente main draw ma adesso è dura! Lupo/Nicolai : esordio “venezuelano” : finalmente un bel sorriso per Marta Menegatti e Laura Giombini che centrano la seconda qualificazione stagionale al tabellone principale su cinque tentativi, esattamente come a Lucerna. Le azzurre travolgono con un secco 2-0 (21-16, 21-19) le sorelle ucraine Makhno/Makhno (con qualche sussulto solo nel secondo set) e accedono al tabellone principale dove domani troveranno ostacoli durissimi come da prassi per chi entra attraverso le ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini avanti col brivido : sfida alle sorelle Makhno per il main draw. Carambula/Gabriele già fuori : Una vittoria e una sconfitta per l’ItalBeach impegnata a Varsavia nelle qualificazioni del 4 Stelle polacco. Menegatti/Giombini interrompono la serie negativa vincendo una tiratissima sfida del primo turno di qualificazione contro le giapponesi Futami/Hasegawa. Risultato sempre in bilico e vittoria risicata per la coppia azzurra, che torna al successo così dopo l’eliminazione al primo turno delle qualificazioni di Ostrava. ...

