Bce e riforma pensioni | abolizione della Fornero per Francoforte mette l' Italia a rischio

: Bce: Non toccate la riforma Fornero - TgLa7 : Bce: Non toccate la riforma Fornero - fattoquotidiano : Conti pubblici, Bce: “Flessibilità data da Ue all’Italia riduce la trasparenza. Non toccare la riforma delle pensio… - Agenzia_Ansa : #Bce, rischio da dietrofront sulla riforma delle #pensioni -

(Di venerdì 29 giugno 2018) La Bce non è così convinta che ladellenei piani del Governo Conte sia poi così sostenibile. E' più o meno questo il sunto di quanto è emerso in queste ore. L'ente europeo si è così espresso su quello che è il piano di Lega e Movimento Cinque Stelle che puntano al superamento, in tempi brevi, alla cancellazione o comunque al superamentoLegge. L'attuale sistema previdenziale ristrutturato, per l'appunto, dal ministro del Governo Monti è visto come il fumo negli occhi da Salvini VIDEO e Di Maio che puntano a rispettare il patto con gli elettori. Da tempo è diventato di dominio pubblico che nei loro progetti ci sono Quota 100 e Quota 41, le misure che perrebbero un accesso alla pensione molto prima di quanto non accada oggi. Quota 100 e Quota 41 costano troppo? L'ideaLega e del Movimento Cinque Stelle, com'è noto, è quella di far ...