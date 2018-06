BCC | in Veneto in 2017 utile aggregato a 68 mln +98 | 5% 2

BCC : in Veneto in 2017 utile aggregato a 68 mln (+98 - 5%) : Padova, 29 giu. (AdnKronos) - Le Banche di Credito Cooperativo del Veneto risentono del momento positivo come testimonia l'utile aggregato che sfiora i 68 milioni di euro e che, di fatto, raddoppia (+98,5%) la performance dell’anno precedente. L’assemblea della Federazione Veneta delle BCC che si è