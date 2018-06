Battlefield V si mostra in un nuovo video di gameplay tratto dalla closed alpha

eurogamer

(Di venerdì 29 giugno 2018) In questi giorni si sta tenendo una sessione privata ditesting diV, e se non siete stati tra i fortunati a potervi partecipare ma volete comunque dare un'occhiata a come si presenta il gioco nel test, potete godervi un corposodipubblicato su YouTube nelle ultime ore.Come riporta Gaming Bolt, nelpossiamo assistere a una partita nella modalità Conquista ambientata nella mappa Fall of Norway, e l'interorisulta molto immersivo grazie alla totale assenza di HUD o commento da parte del giocatore. Non solo, le sequenze che potete ammirare sono state registrate a 1080p e 60 fps, per la massima fluidità.È vero, si tratta in ogni caso di un', ma il gioco si presenta ottimamente nele non possiamo che essere ansiosi di vederlo nuovamente all'opera. Che ne pensate deldell'diV?Read more…