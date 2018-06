Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | l’Italia sfida l’Olanda | i tulipani ai raggi X

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Olanda ai raggi X. Yannick Franke scomoda conoscenza del campionato italiano : Dopo la sconfitta contro la Croazia, l’ItalBasket vuole chiudere la prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 da vincente nel match contro l’Olanda (palla due domenica 1 luglio alle ore 18). Un successo in più infatti avrebbe un certo peso nel turno successivo, dato che nel prossimo raggruppamento le nazionali partono con lo stesso numero di punti ottenuti nel girone a quattro squadre. La nazionale dei Paesi Bassi dopo il ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia lancia buoni segnali per Olanda e seconda fase. E a settembre… : Cos’è che ha lasciato in eredità la notte di Trieste a quest’Italia? Certo, un risultato: 72-78, è una sconfitta. Tuttavia, di per sé, è un rovescio che fa male in modo relativo, per più di un motivo. Innanzitutto, l’Italia ha confermato di avere un’anima. L’inizio folgorante di Aradori, il finale spettacolare di Abass, la grinta messa su tutto il parquet da Burns, non sono un caso. Pietro questo genere di ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “Potevamo fare un 30% in più. Dovevamo leggere meglio il metro arbitrale” : Dopo la sconfitta contro la Croazia, la prima della sua gestione, Meo Sacchetti è stato intervistato da Sky Sport. Il CT azzurro si è soffermato sulla gara della sua squadra e su alcune decisioni arbitrali: “Noi potevamo fare meglio sicuramente. Loro è logico che sono sicuramente giocatori da prendere con le molle. A partire da sotto canestro questi hanno una doppia dimensione e poi Bogdanovic ha creato molti problemi, anche perchè con le ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Brian Sacchetti “Bella reazione - mancata lucidità nel finale”. Awudu Abass “Non siamo stati continui per 40 minuti” : Prima sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni al Mondiale 2019. La Croazia si impone a Trieste per 78-72. Al termine del match ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Brian Sacchetti. Il giocatore della Germani Brescia ha parlato di cosa è mancato agli azzurri in un finale di partita che per poco non ha premiato la nostra nazionale: “Sicuramente abbiamo pagato lo sforzo per rientrare in partita dopo il loro break nel terzo ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : un’Italia generosa si arrende alla Croazia. Prima sconfitta per gli azzurri : Prima sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste ha vinto la Croazia, 78-72. Una sconfitta che non sposta la classifica degli azzurri, che rimangono al comando del gruppo D ad una partita dal termine (domenica alle 18 a Groningen contro l’Olanda) e con in tasca già da mesi il biglietto per la seconda fase, ma che il suo valore ce l’ha. Perché i risultati accumulati continueranno a valere anche in ...

Basket - Pagelle Italia-Croazia - Qualificazioni Mondiali 2019 : bene Aradori - Abass e Burns negli azzurri - ma Bogdanovic è ancora al massimo : Di seguito le Pagelle di Italia-Croazia, valevole per il quinto turno delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. ITALIA Hackett, sv: Gli si gira la caviglia dopo 4 minuti quando finisce accoppiato contro Zubac in un contropiede avverso. Non ritorna più in campo (e dispiace, perché un paio di assist li aveva già distribuiti). Della Valle, 5,5: Silenzioso per molti tratti della partita. Nel terzo quarto prova in tutti i modi a sbloccarsi a ...

Olanda-Italia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : quando si gioca? Data - programma e orario : Pochi minuti sono passati dal termine di Italia-Croazia, a Trieste, eppure è già tempo di pensare al prossimo, e ultimo, impegno della Nazionale nella prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Il prossimo avversario sarà l’Olanda, domenica 1° luglio, a Groningen. Nell’incontro disputato nell’anData del gruppo D, l’Italia ha prevalso per 80-62 al PalaVerde di Villorba (TV), con 22 punti di Della Valle, 13 ...

LIVE Italia-Croazia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri - serve l’ impresa contro Saric e Bogdanovic : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, sfida valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste gli azzurri sfideranno la Croazia in un match che può davvero essere decisivo in ottica futura per entrambe le squadre. Se da una parte c’è l’Italia che punta alla vittoria per avvicinare ulteriormente la rassegna iridata, dall’altra c’è una la Croazia che si gioca tutto in una sola partita, con la ...

L'1 luglio a Groningen è prevista Olanda -Italia alle ore 18, che chiuderà la prima fase di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.