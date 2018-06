Basket | niente Olanda per Hackett | lascia il ritiro azzurro

Basket : Alessandro Gentile sarà operato. Per lui niente Nazionale con Croazia e Olanda : Cattive notizie per la Nazionale italiana di Basket che per le partite estive in chiave Qualificazioni ai Mondiali 2019 contro Croazia e Olanda dovrà fare a meno di una delle proprie stelle: Alessandro Gentile. L’azzurro infatti si è infortunato nel post season: probabile stop di circa 60 giorni, addio anche alla Summer League negli USA. Questo il comunicato che leggiamo sulla Gazzetta dello Sport che annuncia le condizioni fisiche della ...