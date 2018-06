Basket | Gallinari vuole la Nazionale ma c’è un intoppo non da poco

sportfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) Daniloe la, una querelle destinata a durare sino al mese di settembre quando ci saranno le nuove convocazioni di Sacchetti Daniloè ancora alle prese con il problema alla mano che ha pesantemente condizionato la sua annata ai Clippers. Il cestista azzurro vorrebbe tornare in, ma la sua franchigia si oppone, come rivelato alla Gazzetta dello sport: “Purtroppo dovrò saltare queste due gare con laitaliana, il mio problema alla mano ancora non è pienamente risolto, i Clippers mi hanno imposto il riposo. Io vorrei esserci per le gare di settembre, ma la mia società nonche giochi, cercherò di convincerli”. Dunque i Clippers fanno muro, vedremo chi la spunterà.L'articololama c’è unnon daSPORTFAIR.