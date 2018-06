Basket | distorsione alla caviglia per Hackett | Daniel lascia il raduno della Nazionale

sportfair

: Daniel Hackett costretto a lasciare il raduno. Contro l'Olanda ci sarà Nico Mannion - Pianeta_Basket : Daniel Hackett costretto a lasciare il raduno. Contro l'Olanda ci sarà Nico Mannion -

(Di venerdì 29 giugno 2018)è stato autorizzato are ildi, dopo la lievedestra rimediata ieri nel match contro la Croazia Dopo la lievedestra patita ieri sera nel match contro la Croazia,non partirà con i compagnivolta di Groningen, dove l’Italia chiuderà la prima fase delle qualificazioni al Mondiale FIBA 2019 contro i Paesi Bassi.verrà sottoposto questa mattina in Italia ad ulteriori accertamenti e lo staff tecnico Azzurro ha deciso direa riposo precauzionale. Laarriverà a Groningen nel pomeriggio e sosterrà il primo allenamento in terra olandese alle 19.00. Domenica 1 luglio alle 18.00, la sfida ai padroni di casa. I 15 Azzurri che partono stamattina per l’Olanda* #00 AmedeoValle (1993, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia) #1 Niccolò ...