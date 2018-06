Basket | Daniel Hackett salta la sfida all’Olanda Riposo precauzionale dopo l’infortunio

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Talento - grinta e il ritorno di Daniel Hackett : L’Italia è pronta per scendere in campo. Giovedì sera a Trieste, ci sarà la prima partita dell’ultimo doppio impegno di questa fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 . Gli azzurri dovranno vedersela con la Croazia prima e con l’Olanda poi, ultime due sfide del girone. Il passaggio al turno successivo non è in discussione, ma i risultati conteranno anche nella fase successiva, per cui è importante tenere alta la ...

Basket - Daniel Hackett : “Voglio rimanere all’estero - non so se al Bamberg. Non andrò a Bologna” : Daniel Hackett si è raccontato a “La Gazzetta dello Sport” in una lunga intervista, nella quale ha parlato del suo futuro. Il cestista italiano ha detto di voler restare all’estero, anche se non è certo della sua permanenza al Bamberg. Allontanate, allo stesso tempo, le voci di un suo trasferimento a Bologna. Sul suo futuro club, Hackett ha infatti dichiarato: “Uscendo in semifinale col Bamberg, la squadra non si è ...