Basket 3×3 | Giochi del Mediterraneo 2018 | azzurri sconfitti ma primi | eliminate le azzurre

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : gli azzurri dominano la Tunisia. Due sconfitte per le azzurre : Esordio con vittoria per gli azzurri nel torneo maschile di Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo. L’Italia ha demolito la Tunisia per 21-5, trascinata dai nove punti di un ottimo Totè. Domani appuntamento con la Croazia per provare a vincere il girone e ad avere un miglior tabellone nei quarti di finale. Nel torneo femminile, invece, sono arrivate due sconfitte per le azzurre. Nettissima quella contro la Francia, con le transalpine ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : tra le donne tanta incertezza - tra gli uomini Turchia già nei guai. Stasera le due nazionali italiane : Si apre con tanta incertezza la seconda giornata del Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo. La questione riguarda soprattutto il torneo femminile, in cui tutte le squadre del gruppo A, che è sceso in campo stamattina, si sono quasi sempre battute a vicenda. Per quanto riguarda il torneo maschile, invece, c’è già una formazione pericolante, ed è quella della Turchia. TORNEO MASCHILE In attesa dell’esordio dell’Italia, ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutto facile per la Serbia nella prima giornata. Vince anche la Slovenia : Si è aperto oggi il torneo di Basket 3×3 dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona. Solo tre gli incontri disputati, due maschili ed uno femminile. tutto facile per la Serbia, la principale favorita del torneo degli uomini, che ha strapazzato per 22-10 Andorra. Partita senza la minima difficoltà per i campioni del mondo in carica, che hanno cominciato alla grande il loro cammino nel gruppo C. Nel gruppo A, invece, ha vinto la Slovenia, ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : i convocati dell’Italia - gli azzurri per il pass a Poitiers : L’Italia è pronta per scendere in campo a Poitiers (Francia) dove il 29-30 giugno si disputerà il torneo di qualificazione alla Europe Cup 2018 di Basket 3×3. Gli azzurri se la dovranno vedere contro Israele e Francia: le prime due classificate del gruppo affronteranno le prime due del girone B (Lettonia, Turchia, Montenegro) negli spareggi che assegneranno un pass per gli atti conclusivi in programma a Bucarest (Romania) dal 14 al 16 ...

Basket – Le Nazionali del 3×3 impegnate tra Giochi del Mediterraneo e Qualificazioni Europe Cup : Nazionali 3×3, intensa attività. Giochi del Mediterraneo e Qualificazioni FIBA 3×3 Europe Cup maschile Giochi DEL Mediterraneo. Domani giovedì 28 giugno le Nazionali 3×3 maschili e femminili under 23 saranno impegnate ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona (Spagna) nei gironi di Qualificazione. Venerdì 29 giugno le eventuali Finali. E’ l’esordio per il 3×3 ai Giochi del Mediterraneo dopo che nel giugno del 2017 è stato ...

Basket - 3×3 Europe Cup di Bucarest : le azzurre si qualificano per prime nel girone : Le azzurre sono qualificate alla FIBA 3×3 Europe Cup di Bucarest in programma dal 14 al 16 settembre prime nel girone, prime nell’intero concentramento di Andorra, con tre vittorie e una sconfitta contro l’Azerbaijan, maturata all’ultimo tiro a due secondi dalla fine, le azzurre 3×3, già Campioni del Mondo lo scorso 12 giugno a Manila, si qualificano alla FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato Europeo, che si terrà a Bucarest, in ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : l’Italia vola in Romania senza passare dagli spareggi : Dal titolo mondiale alla qualificazione alla Fiba Europe Cup 2018. Un mese fantastico per l’Italia femminile di Basket 3×3, che stacca il pass per gli Europei che si svolgeranno in Romania a settembre. Le azzurre (Giulia Ciavarella, Marie D’alie Raelin, Marcella Filippi e Giulia Rulli) hanno chiuso al primo posto il girone e proprio questa posizione di classifica dava la certezza della qualificazione senza passare dagli spareggi. Dopo ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : le Azzurre a punteggio pieno dopo i primi due incontri : Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia nelle Qualificazioni alla fase finale della Europe Cup 2018, del Basket 3×3 femminile. Le Azzurre, splendide oro iridato nelle Filippine scrivendo una storia indelebile della pallacanestro del Bel Paese, sono tornate in campo vincendo i primi due incontri contro la Grecia e contro le padrone di casa di Andorra. Ricordiamo che la vincitrice del girone si qualificherà ...

Basket 3×3 – Qualificazione Europeo di Bucarest - Italia a punteggio pieno : battute Grecia e Andorra : Le Azzurre 3×3 battono Grecia ed Andorra, domani le sfide contro Spagna e Azerbaijan. Adamoli: “Ci siamo preparati a testa bassa. Domani due gare intense” A punteggio pieno! Ad Andorra la Nazionale femminile 3×3 dopo aver vinto contro la Grecia 22-7, nella partita inaugurale del Torneo, batte anche la nazionale Andorrana 21-10 nella seconda gara di Qualificazione all’Europeo di Bucarest (14-16 settembre). “Non era facile ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : le convocate dell’Italia. Le Campionesse del Mondo tornano in campo! : L’Italia ha vinto i Mondiali 2018 di Basket 3×3 riscrivendo un pezzetto di storia della pallacanestro azzurra ma la stagione delle azzurre non si è conclusa a Manila. Dopo i dovuti festeggiamenti per il trionfo iridato nelle Filippine, la nostra Nazionale torna subito in campo: nel weekend del 23-24 giugno, infatti, le ragazze saranno impegnate nelle Qualificazioni alla fase finale della Europe Cup 2018, in programma a Bucarest ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Al femminile gruppo guidato da Policari - al maschile convocati in 8 per 4 posti : La FIP ha diramato a inizio settimana l’elenco dei convocati per il torneo 3×3 dei Giochi del Mediterraneo, indicando in modo specifico le formazioni come “Basket 3×3 under 23”: in effetti, nessuno dei convocati è nato prima del 1995. Partiamo dal femminile, dove sono state chiamate le seguenti atlete: Alessia Cabrini – Classe 1996, ha giocato l’ultima stagione a metà tra il Monaco Basket, in terza serie ...

Basket 3×3 - Rae Lin D’Alie : “L’Italia punta alle medaglie olimpiche! Dopo il trionfo ai Mondiali bisogna lavorare” : Rae Lin D’Alie è stata una delle protagoniste del trionfo dell’Italia femminile ai Mondiali di Basket 3×3. La cestista, reduce dall’impresa di Manila, ci ha rilasciato un’intervista esclusiva. Partiamo dall’inizio, quando in quel di Salerno hai partecipato alla prima gara di 3×3. Ripensando a quei momenti ricordi di aver capito subito che le tue caratteristiche si potessero coniugare perfettamente con i ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup – Gli azzurri per il raduno maschile di Roma : Nazionale Open maschile 3×3 – Qualificazione FIBA 3×3 Europe Cup II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del raduno, che si svolgerà a Roma dal 25 al 27 giugno 2018 e della partecipazione alle Qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup in programma a Poitiers (Francia) dal 27 giugno al Primo luglio 2018, convoca i seguenti giocatori e lo staff: Cognome Nome Anno Altezza Società 1 Bertone Pablo ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Tra il 27 e il 29 giugno, all’Auditori Camp de Mart di Tarragona, si terrà il torneo di Basket 3×3 valevole per i Giochi del Mediterraneo 2018. Vi partecipano 12 squadre nel torneo maschile; il torneo femminile, invece, vede ai nastri di partenza 10 nazionali. Di seguito, vi forniamo il Programma completo dei tre giorni con la palla a spicchi. Ricordiamo che sarà possibile seguire l’evento in streaming su Olympic Channel. Non ...