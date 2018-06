Bandiera Blu 2018 a Marina di Ragusa | cerimonia in piazza Chioggia

Il Porto di Andora riceve la Bandiera blu : Cerimonia Ufficiale di consegna della bandiera Blu al Porto di Andora questa mattina nell'approdo turistico ponentino che conquista il riconoscimento, ininterrottamente dal 1987. Il vessillo è stato ...

Viaggi & Turismo - Lido di Venezia : vacanza al mare da Bandiera verde e blu : Il Lido di Venezia è stato una delle prime destinazioni prescelte per le vacanze al mare dall’aristocrazia europea. E mantiene ancora oggi un’atmosfera di ricercatezza, con tanto di allure da luci della ribalta: il Palazzo del Cinema si affaccia proprio sulla spiaggia. Recentemente la stretta e lunga isola (12 km, quasi come Formentera) dove si trova la spiaggia dei Veneziani è diventata anche Isola Green patrocinata dal Ministero ...

Sul ponte sventola Bandiera Blu «ma la spiaggia libera non è pulita» : Una foto di un lettore scattata oggi nella spiaggia della Contessa Questo non ha certo però rovinato la festa, organizzata dall'assessorato al Turismo con spettacoli, musica e attrazioni per bambini.

Bandiera Blu - Civitanova in festa : Dalla mattina a tarda sera, il programma prevede spettacoli, musica e attrazioni per i bambini. La cerimonia è un momento importante che dà formalmente il via all'estate e vuole premiare il lavoro di ...

Bandiera Blu 2018 : Le ballerine della scuola Le Maripose si esibiranno in danze e spettacoli con coreografie studiate per l'occasione e lo scenario sarà arricchito dalla partecipazione delle barche del Circolo della ...

Ragusa - spiaggia Bandiera Blu : istruzioni per l'uso : Fino al 16 settembre prossimo i bagnanti che fruiranno delle spiagge bandiera blu di Marina di Ragusa dovranno seguire l'ordinanza del Comune

Spiagge della Campania da Bandiera Blu : eccone cinque da non perdere : Sono 18 le Bandiere blu che quest'anno la Campania ha ottenuto dalla Fee , Foundation for environmental education, e sale sul podio delle prime tre regioni d'Italia. Le località premiate si sono ...

'Progetto Bandiera Blu portato avanti grazie al salario accessorio ora bloccato' : ... e ogni bonus è sempre stato erogato a fronte di specifico impegno, coronato da positivo risultato oggettivo 'come infatti la Bandiera Blu, di cui ora l'amministrazione politica si vanta sui giornali,...

Può bastare al nostro golfo una Bandiera Blu da issare su poche spiagge? : ... sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 , canale 661, oltre che in streaming sul sito internet www.

Zapponeta conquista la Bandiera Blu : Prova che il lavoro e l'impegno costante di un'intera squadra politica pagano sempre. Questa è una notizia che ci rende orgogliosi e pieni di gioia. Semplicemente emozionante. Stiamo incanalando il ...

Agire per il Trentino - Binelli * Lago di Roncone : ' bene il riconoscimento della Bandiera Blu - ma deve essere una priorità per la politica ' - : O meglio ancora, che l'ambiente stesso torni ad essere una priorità per la politica dal momento che sia a livello nazionale sia a livello locale è stato quasi dimenticato, e questo è abbastanza ...

Bandiera Blu - per i 5 stelle è «Un punto di partenza» : Siamo consapevoli che i passi da fare sono molti, ma siamo altrettanto certi che la volontà politica e l'impegno concreto che l'Amministrazione sta mettendo in campo, accompagnata da maggior rispetto ...

Bandiera Blu : le regole guida per ottenerla : Non solo mare cristallino. Sono 32 i criteri rigidi per l’assegnazione della Bandiera Blu della Fee ai Comuni, anche se per le acque di balneazione le regole sono piu’ restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale (solo quelle classificate come “eccellenti” negli ultimi quattro anni). Ci devono essere regolari campionamenti delle acque effettuati nel corso della stagione estiva. Sono criteri imperativi, e solo ...

Bandiera Blu 2018 - è in Liguria il mare più bello d'Italia. Ecco dove : La Spezia, 7 maggio 2018 - La Liguria si conferma regina delle Bandiere Blu , che segnano l'eccellenza delle acque per la balneazione e per i servizi in prossimità di spiagge e scogliere frequentate ...