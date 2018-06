Badanti : assunzioni a ore o a termine per l’estate - mentre aumentano quelle italiane : Con l’arrivo dei mesi estivi, quelli che normalmente le famiglie italiane dedicano alle loro ferie, sono in aumento le richieste di lavoro nel settore domestico. Le richieste di colf, baby sitter e Badanti in questi periodi aumentano di molto poiché molte famiglie sono costrette a lasciare figli, anziani o invalidi a casa, per poter andare in ferie. Basti pensare a coloro che, per via del lungo viaggio per le vacanze, non possono portarsi dietro ...