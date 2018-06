B J King | ' Gli uomini non condivideranno mai i montepremi con le donne'

Hammond il criceto ha già invaso il PTR di Overwatch : scopriamo il nuovo eroe WrecKing Ball in due nuovi impedibili video e tanti dettagli : Dopo il brevissimo video di presentazione della giornata di ieri possiamo finalmente scoprire in dettaglio il nuovissimo eroe di Overwatch che è già sbarcato nel PTR della versione PC del gioco. Signori e signore vi presentiamo il temibile Wrecking Ball!Nel caso in cui vi foste sempre chiesti cosa sarebbe successo se un criceto ultra intelligente fosse arrivato sulla terra ecco il risultato: la creatura proviene direttamente dagli esperimenti ...

Gli sviluppatori di Kingdom Come Deliverance non escludono un sequel : "sì - avrebbe perfettamente senso continuare la storia di Henry" : Kingdom Come Deliverance è certamente uno dei titoli che i giocatori hanno maggiormente apprezzato, l'RPG medioevale di Warhorse Studios e Deep Silver è già disponibile per PC e console e gli sviluppatori continuano ad aggiornarlo: ad inizio giugno è stata pubblicata la patch 1.5 e presto sarà rilasciato il primo DLC. Ma, a quanto pare, oltre al supporto per il gioco già disponibile, gli sviluppatori non escludono un nuovo titolo della serie. ...

The WalKing Dead Our World : il Pokémon Go con gli zombie ha una data di uscita per iOS e Android : A quanto pare, per sopravvivere a un'apocalisse zombie non bisognerà essere armati fino ai denti, ma vi basterà il vostro fidato smartphone! AMC e Next Games hanno da poco annunciato la data di uscita di The Walking Dead Our World per iOS e Android.Di cosa si tratta? È presto detto. Il titolo riprende la famosa formula di successo di Pokémon Go, sostituendo gli amati mostriciattoli con gli zombie! In The Walking Dead Our World, quindi, bisognerà ...

Gli ospiti dell'Internet Day alla prova del fact-checKing : È un'affermazione corretta, l'Italia infatti è proprio 25esima nell'indice 'Digital economy and society index' , DESI, , con cui la Commissione Europea misura la digitalizzazione dell'economia e ...

Il fact-checKing inchioda Saviano L'accoglienza non la paga l'Ue : L’accoglienza dei migranti è un tema che ha acceso il dibattito politico italiano. Dopo le elezioni, la questione è diventata sempre più centrale, soprattutto da quando il ministro Salvini ha deciso di negare alla nave Aquarius di Sos Méditerranée Segui su affaritaliani.it

Tennis - RanKing WTA (25 giugno) : poche variazioni nella top10. Camila Giorgi migliore azzurra : Nessuna variazione nella top10 mondiale guidata sempre dalla rumena Simona Halep, per la 18esima settimana consecutiva in vetta (la 34esima complessiva), vincitrice del Roland Garros 2018. La Halep vanta 1.225 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki mentre sono 1.420 nei confronti della spagnola Garbine Muguruza. CLASSIFICA WTA – TOP TEN 1 Halep, Simona (ROU) 0 7.970 punti 2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 6.745 3 Muguruza, Garbine ...

Le migliori app iPhone per fare trekKing - : Wikiloc Percorsi Outdoor GPS Wikiloc è l'app gratuita per la gestione di mappe offline in tutto il mondo, a disposizione per essere utilizzare senza connessione dati. L'app permette di creare tuoi ...

Tiro con l’Arco - iniziati i Giochi del Mediterraneo : ottimo avvio degli azzurri dopo il ranKing round : Sono scattati oggi i Giochi del Mediterraneo di Tarragona per il Tiro con l’Arco, bene gli azzurri dopo le 72 frecce di ranking round iniziati i Giochi del Mediterraneo di Tarragona per il Tiro con l’Arco. dopo le 72 frecce di ranking round che ha stabilito il tabellone degli scontri diretti, gli azzurri scalano le classifiche nell’individuale e si prendono due secondi posti a squadre. Domani le eliminatorie e domenica le finali. I RISULTATI ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : bene gli azzurri nel ranKing round - Boari seconda al femminile - Pasqualucci e Galiazzo quinto e sesto : Sono andati in archivio i ranking round delle competizioni individuali maschili e femminili di Tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, che si sono svolti nel Campclar Athletics Stadium. La sessione odierna serviva a stabilire le teste di serie e gli accoppiamenti nei tabelloni individuali ed a squadre. Sono arrivate buone notizie in chiave azzurra, soprattutto al femminile, visto che Lucilla Boari si è classificata ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : nel ranKing round di scherma bene gli uomini - indietro le donne : Sono scattate ad Astana le Finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: come in tutte le grandi manifestazioni, la prima giornata è stata riservata al ranking round di scherma delle prove individuali. In pedana sono scesi i cinque azzurri impegnati: molto bene Giuseppe Mattia Parisi e Riccardo De Luca tra gli uomini, male Alessandra Frezza, Alice Sotero e Claudia Cesarini tra le donne. Nella competizione maschile, dominata dal sudcoreano ...

Mario + Rabbids Kingdom Battle : Davide Soliani parla del futuro della serie e svela dettagli sul nuovo DLC dedicato a Donkey Kong : Mario + Rabbids Kingdom Battle è stato un successo strepitoso quando è stato lanciato l'anno scorso, tra poco il titolo si arricchirà di contenuti con un nuovo corposo DLC dedicato all'amato Donkey Kong e il creative director, Davide Soliani, ha rilasciato interessanti dichiarazioni che suggeriscono un possibile futuro per la serie. parlando con i colleghi di Eurogamer.net, il nostro Davide Soliani ha risposto alla domanda sui piani futuri di ...

Arrestato per stalKing : aveva assoldato uno straniero per aggredire gli assistenti sociali : E' finito in carcere un 75enne residente nel Pordenonese accusato del reato di atti persecutori nei confronti della figlia, affetta da problemi psicologici e che da anni è ospite di una comunità. L'...