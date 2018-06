AX Armani Exchange e il dj Martin Garrix insieme a Milano

gqitalia

: RT @menscave7: Armani Sale! - fabiorafd : RT @menscave7: Armani Sale! - menscave7 : RT @menscave7: Armani Sale! - MrsJaeschke : @ludovicasskarma Eh per tipo una presentazione dell'Armani Exchange -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Un tram che si trasforma in un negozio, ma che soprattutto potrebbe permettere di vivere un’esperienza davvero unica. Dal 23 al 28 giugno la linea AXporta auna speciale iniziativa che arriva dritto al cuore della metropoli meneghina e vede come protagonista il DJ di fama internazionale, testimonial del marchio. Nel corso della settimana un tram personalizzato AXsi muoverà infatti per tutta la città, facendo sosta ogni giorno per due ore, dalle 17.00 alle 19.00, in Piazza Castello. Durante questa sosta si potrà salire sul tram in questione, trasformato in piccola boutique, completare il proprio look acquistando uno dei capi iconici del brand e farsi scattare una fotografia nel photo booth allestito a bordo. Tra tutte le foto scattate, ne saranno estratte in tutto trenta. I fortunati vincitori potranno così incontrare ...