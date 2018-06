Avevano solo un anno | sono morti perché nessuno li ha salvati | vogliamo davvero diventare

Terremoto - residenze false per incassare i contributi : 'Vergogna - Avevano perso solo la casa delle vacanze' : dal nostro inviato PESCARA DEL TRONTO Rosso in volto, metà per il sole e l'altra metà per la rabbia, Francesco mica parla, sussurra: 'Già vengono qui come colonizzatori quando pare a loro e fanno cosa ...