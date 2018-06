Aveva rapinato una sala slot | fermato pregiudicato molto noto a Ravenna

ravennaedintorni

: Bloccato all'uscita della #banca che aveva appena rapinato, #arrestato dai carabinieri - TeleCapriNews : Bloccato all'uscita della #banca che aveva appena rapinato, #arrestato dai carabinieri - RovigoOggi : #Rovigo Viveva a Solesino il marocchino arrestato dai #Carabinieri che aveva rapinato con pestaggio un 54enne di Ch… - TuttOSuLinuX : Abruzzo: PESCARA: RAPINO' SUPERMERCATO, ARRESTATO SENZATETTO DI 28 ANNI... #PESCARA #RAPINOamp39 #SUPERMERCATO… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) RAPINA allagioco Enjoy bet di Via Panfilia Nella tarda serata di domenica, dopo averci giocato,ladi via Panfilia, a, facendosi consegnare , forbici in mano, ...