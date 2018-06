Auto sfonda passaggio a livello | ritardi sulla Torino-Milano

Milano - Suv contro un tram : l’Auto sfonda la vetrina di un ristorante : Milano, Suv contro un tram: l’auto sfonda la vetrina di un ristorante È accaduto a Porta Ticinese: il veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro i tavolini danneggiando anche una vetrata del locale. Il conducente di 25 anni è stato trasportato in codice giallo e le sue condizioni non sono ...

Pozzuoli - i banditi vogliono il Rolex e sfondano il finestrino dell'Auto : giovane ferito : Un giovane è rimasto leggermente ferito la notte scorsa in un tentativo di rapina avvenuto la notte scorsa in Via Miliscola, a Pozzuoli, nell'area flegrea, nei pressi di un noto locale. Si trovava a ...

Palermo - Auto sfonda la vetrina del negozio Gucci : Palermo, auto sfonda la vetrina del negozio Gucci E' successo nella notte tra il 23 e il 24 maggio. Al momento sono al vaglio le immagini di sicurezza ed è ancora da accertare se i ladri siano riusciti a portare via borse e pelletteria del marchio Parole chiave: ...

Meda - sfonda Auto in sosta e aggredisce persone : un ferito grave : Attimi di follia e di paura nella serata di giovedì a Meda: un uomo si è scagliato con violenza prima contro le persone, causando un ferito grave, e poi contro diverse auto. È successo in via Zara. ...

Babygang - sassaiola contro Autobus : vetri sfondati - panico tra i pendolari : panico stanotte a bordo del bus 455 che porta i pendolari da Torre Annunziata a piazza Garibaldi, bersagliato da una sassaiola partita da un gruppo di ragazzini. In frantumi due vetri dei finestrini. '...