Auto elettriche a Milano nel 2018 | si va verso una città sempre più green

Repower e CONAD insieme per la mobilità sostenibile : inaugurata stazione di ricarica per Auto elettriche a Pont Saint Martin (Aosta) : La spesa in Val d’Aosta diventa sempre più sostenibile: è stata infatti installata oggi, presso il punto vendita CONAD di Pont Saint Martin (Aosta), PALINA BURRASCA da 22kW, la stazione di ricarica per veicoli elettrici di Repower, gruppo attivo da oltre 100 anni nel settore dell’energia elettrica. Da oggi, i clienti CONAD e cittadini e turisti di passaggio a Pont Saint Martin potranno ricaricare il proprio veicolo elettrico velocemente e ...

E-car - il sogno di Luigi Di Maio "Un mln Auto elettriche in 5 anni" : L'Italia è ultima in Europa per numero di auto elettriche. Ma il ministro dello Sviluppo economico grillino, Luigi Di Maio, oggi ha lanciato un'idea decisamente ambiziosa: con l'aiuto dell'industria, ha annunciato, si può puntare a un risultato Segui su affaritaliani.it

Auto elettriche - in Europa ancora troppi pochi investimenti : , …, La politica cinese in materia di veicoli puliti " il 'mandato per i veicoli a energia nuova' " prevede che i costruttori di Automobili ottengano crediti per la produzione di veicoli elettrici ...

Auto elettriche - un milione su strada nel 2022 in Italia? “Ci vogliono 9 miliardi” : Ridurre le emissioni inquinanti di van e Automobili del 30% entro il 2030: è questa la proposta della Commissione Europea per abbattere l’impatto ambientale generato dai veicoli a motore. Un obiettivo che per il nuovo Ministro dell’Ambiente Sergio Costa non è abbastanza ambizioso: “Dobbiamo raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi“, ha ricordato Costa, “per questo motivo l’obiettivo della riduzione al 15% ...

Governo - un piano di incentivi da un milione di Auto. Ma stavolta sono elettriche : ROMA - Suonala ancora Sam. E stavolta sembra davvero una musica già sentita. Ci ha provato la Merkel in Germania senza riuscirci. E ora ci prova l'esecutivo Conte che su input del ministro dello ...

Auto elettriche : la Cina preme l'acceleratore - l'Europa resta a guardare : Le case Automobilistiche hanno investito in Cina 21,7 miliardi di euro per la produzione di veicoli elettrici e solo 3,2 miliardi in Europa. Sono le cifre elaborate dalla Ong Transport & Environment (T&E)

Auto elettriche - la Cina si muove tutta velocità. In Europa - invece - stiamo arrancando : Il 21 giugno è uscito un rapporto della Federazione europea trasporto e ambiente, con il titolo Auto elettrica: investimenti e nuovi posti di lavoro in Cina. E l’Europa? La sostanza del rapporto è che l’Europa sta rischiando di perdere un’occasione storica per utilizzare le nuove tecnologie del trasporto elettrico per mantenere uno dei suoi punti qualificanti, quello della leadership mondiale nel campo della sostenibilità e l’energia ...

Auto elettriche - in Italia non conviene : lo dice il rapporto LeasePlan 2018 : In Italia non è ancora conveniente acquistare un’Auto elettrica. Proprio quando le statistiche riferiscono di una sempre maggiore diffusione delle Auto elettriche, i cui costi continuano ad abbassarsi avvicinandosi a quelle alimentate a benzina o diesel, giunge per gli Automobilisti Italiani la doccia fredda dell’annuale rapporto di LeasePlan. Il colosso olandese del noleggio a lungo termine ha analizzato i costi per il possesso dell’Auto in 21 ...

Le Auto elettriche provocano più incidenti : Secondo una ricerca norvegese le auto elettriche o ibride sono protagoniste di più incidenti rispetto alle vetture alimentate con motori tradizionali Secondo una ricerca portata a vanti dalla Compagnia di assicurazioni norvegese, Gjensidige, nel Paese nord europeo – caratterizzato dalla più alta presenza di veicoli elettrici – i guidatori di auto elettriche o ibride avrebbero maggiori possibilità di avere un incidente stradale rispetto a ...

Volvo e il futuro : Auto elettriche - guida autonoma e abbonamenti : Volvo ha reso noti i suoi nuovi ambiziosi obiettivi a livello finanziario e operativo che contribuiranno a posizionare l'Azienda come player mondiale di punta nel settore automobilistico internazionale entro la metà del...

Auto elettriche - Accordo fra GM e Honda per nuove batterie : General Motors e Honda hanno stretto un Accordo per lo sviluppo di batterie di nuova generazione per Auto elettriche. La collaborazione riguarderà la progettazione dei moduli e delle celle per nuove unità ad alta densità che saranno applicate ai modelli di entrambi i marchi, con particolare riferimento al mercato nord americano.Dopo il Fuel Cell collaborazione anche sulle batterie. Nel comunicato ufficiale è specificato che il progetto prenderà ...

Motus-E - nasce l’associazione per favorire la diffusione delle Auto elettriche in Italia : L’auto elettrica, in Italia, ancora non ingrana. Secondo le stime dell’Unrae, l’associazione delle case estere che operano nel nostro Paese, sulle strade Italiane ne circolano solo 11.500 unità. E i modelli a emissioni zero proposti sul mercato valgono solo lo 0,16% dell’offerta totale. Un po’ come l’andamento del mercato stesso, che a questa tipologia di veicoli accredita solo lo 0,2% delle immatricolazioni ...

Auto elettriche : Di Maio d’accordo con Marchionne per l’introduzione di nuovi eco-incentivi : Il ministro del Lavoro sostiene l’idea di Marchionne nell’introdurre in Italia nuovi incentivi economici per l’acquisto di Auto elettriche Durante il suo primo primo giorno come Ministro del Lavoro, Luigi DI Maio dice di essere in perfetta sintonia con l’amministratore delegato di FCA, Sergio Marchionne, per quanto riguarda l’introduzione in Italia di nuovi incentivi por l’acquisto di Auto elettriche. Ricordiamo che Fiat-Chrysler ha annunciato ...