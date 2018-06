Audio e testo I need somebody di Emma Muscat | il nuovo singolo dall’album Moments

Tra noi è infinita - Federica Carta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Federica Carta, Tra noi è infinita: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Federica Carta è Tra noi è infinita: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il brano sarà disponibile in radio da venerdì 29 giugno mentre è già disponibile in digital download con la versione […]

Audio e testo Tra noi è infinita - il nuovo singolo di Federica Carta dopo Sull’orlo di una crisi d’amore : Tra noi è infinita è il nuovo singolo di Federica Carta. Il brano sarà disponibile in radio da venerdì 29 giugno mentre è già disponibile in digital download con la versione digitale dell'album Molto più di un film. Il disco di Federica Carta è stato pubblicato lo scorso 13 aprile con Universal Music anticipato dal singolo omonimo. Tra noi è infinita è il nuovo singolo di Federica Carta che segue il successo di Sull'orlo di una crisi ...

Only You delle Little Mix con Cheat Codes - il nuovo singolo per il ritorno in musica della girl band : Audio - testo e traduzione : Only You delle Little Mix è il nuovo singolo in collaborazione con Cheat Codes, disponibile da venerdì 22 giugno negli store digitali e su tutte le piattaforme streaming. Si tratta di un brano tipicamente estivo, che sarà contenuto in una compilation speciale della discoteca Ministry Of Sound dal 6 luglio. La girl band inglese torna sulla scena discografica internazionale dopo alcuni mesi di riposo, a seguito del progetto Glory Days che le ha ...

Ti amo mi uccidi - Nina Zilli | Testo - Audio - MP3 : Canzone Nina Zilli, Ti amo mi uccidi: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Nina Zilli è Ti amo mi uccidi: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Nina Zilli, nel video di Ti Amo Mi uccidi, brano estratto dal discoModern Art, ha le sembianze di una dea. Una dea vendicativa, […]

Il nuovo singolo di Mina è Troppe note con Viola Serafini al debutto da autrice : Audio e testo : Ancora un nuovo singolo di Mina prodotto dal figlio Massimiliano Pani. Si tratta di Troppe note, brano con il quale l'artista torna a promuovere Maeba, suo ultimo disco di inediti rilasciato nel mese di marzo e anticipato dal singolo Volevo scriverti da tanto, che porta proprio la firma - tra gli altri - di Pani. Troppe note si presenta come un brano dalle atmosfere vagamente funky che segna il debutto di Viola Serafini come autrice. La ...

Da Zero a Cento è il nuovo singolo di Baby K - colonna sonora dello spot Vodafone : Audio e testo : Il nuovo singolo di Baby K parla il linguaggio dell'estate. La rapper più famosa d'Italia torna con un brano che Vodafone ha scelto come colonna sonora d suo nuovo spot, con l'inizio del testo già noto da qualche settimana. Il ritmo è inconfondibile ed è quello al quale ci ha abituati l'artista, dopo il grandissimo successo di Roma/Bangkok e Voglio ballare con te, con la quale è stata protagonista dell'estate 2017. Da Zero a Cento non ...

Audio e testo di Tanja di Gabry Ponte - il nuovo singolo in collaborazione con la band Pop X : Tanja di Gabry Ponte è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 22 giugno e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali. Il dj italiano torna in radio con una nuova collaborazione: Tanja è un duetto con la band trentina Pop X, un progetto italiano di musica elettronica, cantautorato e sperimentazione, che la rivista musicale Rolling Stones ha definito "The next big thing" dopo i fenomeni Calcutta e I Cani. Fino ad ...

Business Class - Marracash & Rkomi | Testo - Audio - MP3 : Canzone Marracash & Rkomi, Business Class: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Marracash & Rkomi è Business Class: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il primo album di Marracash compie 10 anni! L’album torna nei negozi il 22 giugno in doppio cd e super deluxe box con […]

Da Zero A Cento - Baby K | Testo - Audio - MP3 : Canzone Baby K, Da Zero A Cento: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Baby K è Da Zero A Cento: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Baby K ha rilasciato Da Zero A Cento, brano dello spot pubblicitario di Vodafone Unlimited. Da Zero A Cento è la perfetta colonna […]

Demi Lovato - Sober | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Demi Lovato, Sober: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Demi Lovato è Sober: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. L’inedito non fa parte dell’album Tell Me You Love Me, che la cantante sta portando in giro per il mondo nell’omonimo […]