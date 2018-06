Atp Antalya | Mannarino vince il derby con Monfils | è in finale

Atp Antalya - Dzumhur vola in finale : Antalya , TURCHIA, - Damir Dzumhur è in finale al 'Turkish Airlines-Antalya Open', torneo Atp 250 con un montepremi pari a 426.145 dollari in corso sui campi in erba di Antalya . In semifinale il ...

Atp Antalya – Lorenzi ko all’esordio sull’erba turca : l’azzurro sconfitto da Basic : Paolo Lorenzi sconfitto all’esordio nell’ATP di Antalya: l’azzurro si arrende al bielorusso Basic dopo due set persi con un doppio 3-6 Esordio pessimo per Paolo Lorenzi nella stagione su erba, specialmente in vista di Wimbledon che inizierà il prossimo lunedì. Il tennista azzurro è stato infatti sconfitto all’esordio da Mirza Basic, tennista numero 78 del ranking maschile. Lorenzi è stato sconfitto in 1 ora e 11 minuti con il punteggio di 3-6 / ...