Atalanta | nome nuovo per la mediana di Gasperini | i dettagli

Calciomercato Atalanta - indiscrezioni confermate : ecco il nome per l’attacco : Calciomercato Atalanta – Era il 23 marzo e su CalcioWeb avevamo lanciato l’indiscrezione dell’interesse dell’ Atalanta per il calciatore del Benevento Enrico Brignola, una della note positive della stagione per il tecnico De Zerbi. Adesso arrivano nuove conferme, l’ Atalanta fa sul serio per il calciatore classe 1999, un talento destinato ad esplodere nelle prossime stagioni ma già quasi una sicurezza. ...

Atalanta - si pensa al nome per lo stadio : in pole position “Gewiss Arena” - : Il club nerazzurro sarebbe vicino all'accordo per la nuova denominazione: si punta a valorizzare le eccellenze del territorio L'articolo Atalanta, si pensa al nome per lo stadio: in pole position “Gewiss Arena”, è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.