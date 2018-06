Ascolti TV Mediaset | fase a girone Mondiale Russia 2018 | 175 milioni di telespettatori

superguidatv

(Di venerdì 29 giugno 2018) Si è chiusa ieri sera, consempre in crescita, laa gironi di “FIFA World Cup”, trasmessa in chiaro e gratuitamente su quattro diverse reti: Canale 5, Italia 1, 20 eExtra FIFA World Cup. Il Bilancio relativo aglidellaa gironi deldil bilancio delle prime 48 partite è molto positivo con un seguito totale di 175di(oltre 20in più rispetto alla stessadi “Brasile 2014” trasmessa da due diversi operatori, Rai più Sky). Anche le medie giornaliere d’ascolto sono un successo in ogni fascia oraria: MEDIAPARTITE IN DAY TIME: 3.155.000 spettatori totali, share 25.65% (29.34% sul target commerciale) MEDIASFIDE IN PRIME-TIME: 6.000.000 spettatori totali, share 28.51% (32.9% sul target commerciale) PARTITA PIU’ VISTA FIN QUI: Brasile-Svizzera ...