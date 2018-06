Ascanio Celestini tra gli ospiti dell' Ama Festival 2018

Esami di maturità 2018 - Bassani e le persecuzioni razziali per l’analisi del testo. Ascanio Celestini : “Con Salvini tema di stretta attualità” : Era considerata tra le più papabili, una traccia sulle leggi razziali. E come da previsioni, è arrivata. Agli oltre 500mila maturandi alle prese con la prova di italiano è stata proposta infatti l’analisi di un brano tratto da Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani, romanzo narrato in prima persona da un giovane ebreo di Ferrara che racconta le persecuzioni negli anni del Fascismo. persecuzioni che, come fa notare l’attore, scrittore e ...