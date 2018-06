Arriva la Carta dei valori dei Riders Tutele fondamentali in vista dell' incontro

Arriva la carta dei diritti per i Riders : Più tutele per i fattorini che consegnano il cibo a domicilio. Paga oraria e Inps. A proporre il documento sono gli stessi datori di lavoro -

Marco Carta in ospedale - panico tra i fan ma Arriva la rassicurazione : “Ci vorrà tempo ma sto bene” : Marco Carta in ospedale dopo un improvviso malore. L'assenza dell'artista sardo dai social iniziava a farsi assordante, tanto da mettere in allarme i fan solitamente abituati ai suoi interventi sui canali ufficiali a lui dedicati. La notizia del malore arriva direttamente dal suo profilo Instagram, nel quale Carta ha rivelato di avere bisogno di un periodo di riposo più lungo del previsto perché si riprenda del tutto. Queste le parole ...

La Casa di Carta 4 è già nei piani di Netflix insieme alla terza stagione : Arriva la conferma del creatore : Mentre il pubblico aspetta l'arrivo della terza parte su Netflix, Alex Piña pensa già a La Casa di Carta 4: la saga dei rapinatori della Zecca di Stato Spagnola non si fermerà infatti al nuovo capitolo in arrivo nella primavera 2019 sulla piattaforma streaming. La conferma è arrivata dallo stesso showrunner in occasione della partecipazione al Monte Carlo Television Festival: oltre ad aver annunciato la potenziale uscita de La Casa di Carta 3 ...

CoopVoce : in vista dell’estate Arrivano la Carta Estate Web e la Carta Estate Voce : CoopVoce ha pensato a una bella sorpresa per i suoi clienti che, in vista dell'Estate, desiderano avere più minuti o GB di internet: grazie a Estate CoopVoce sarà possibile attivare fino al 31 agosto 2018 la Carta Estate Web e la Carta Estate Voce. Scopriamo insieme di che si tratta! L'articolo CoopVoce: in vista dell’Estate arrivano la Carta Estate Web e la Carta Estate Voce proviene da TuttoAndroid.

'Bella Ciao' - dopo 'La Casa di Carta' Arriva il remix e scoppia la polemica : Il mondo dei social non ha preso molto bene questo fenomeno legato a 'Bella Ciao' e molti utenti nelle ultime ore hanno espresso il proprio malcontento su Twitter con commenti al vetriolo. A gettare ...

Bioetica : Arriva la carta dei diritti del bambino inguaribile : Una carta dei diritti del bambino inguaribile. A un mese dalla scomparsa del piccolo Alfie Evans, l’Ospedale Pediatrico bambino Gesù torna ad affrontare gli interrogativi lasciati aperti dalla dolorosa vicenda con un seminario dal titolo significativo: ‘Esistono bambini incurabili?’. “Una domanda provocatoria – spiega la presidente dell’Ospedale pediatrico della Santa Sede, Mariella Enoc, che ha seguito da ...

Arriva la Carta per i diritti degli emofilici : Roma, 17 mag. (AdnKronos Salute) - Undici diritti: da quello all’informazione e alla formazione del paziente, passando per l’educazione terapeutica e il diritto alla prevenzione delle complicanze, fino all’umanizzazione e alla personalizzazione delle cure. A pochi giorni dal congresso mondiale della

Treviso : Arriva Carta Famiglia - da settembre sconti e agevolazioni : Treviso, 13 mag. (AdnKronos) - Via libera della giunta comunale di Treviso alla Carta Famiglia. L’assessorato alla Casa, comunità e coesione sociale del Comune di Treviso ha dato il via libera a un nuovo servizio che prevede da settembre sconti ed agevolazioni per le famiglie più numerose. La Carta

Treviso : Arriva Carta Famiglia - da settembre sconti e agevolazioni : Treviso, 13 mag. (AdnKronos) – Via libera della giunta comunale di Treviso alla Carta Famiglia. L’assessorato alla Casa, comunità e coesione sociale del Comune di Treviso ha dato il via libera a un nuovo servizio che prevede da settembre sconti ed agevolazioni per le famiglie più numerose. La Carta della Famiglia è uno strumento sociale che consente alle famiglie con almeno tre figli a carico ed ISEE inferiore a 30.000 “¬ di ...

Matera - sassi d’oro : Arrivano 295 milioni per la capitale della cultura - ma tutto resta sulla carta : Torna A casa vostra, quattro pagine di reportage dalle città d’Italia. Domani, giovedì, i nostri Pietrangelo Buttafuoco e Antonello Caporale saranno a Matera e in Basilicata. È il racconto di una regione che esiste quasi soltanto sulla carta. Divisa tra due città che non si amano: Potenza, capoluogo di Regione, e Matera alla quale sono stati promessi 295 milioni di euro per il 2019, quando sarà capitale europea della cultura. Una pioggia ...

Addio ai biglietti dei concerti cartacei - Arriva il riconoscimento facciale : come funziona : I biglietti dei concerti cartacei verranno presto sostituiti dal riconoscimento facciale. Ai fan, all'ingresso degli eventi, non verrà più chiesto di mostrare i biglietti dei concerti acquistati bensì verrà chiesto di mostrare il volto. A quel punto, una speciale tecnologia sarà in grado di riconoscere i tratti somatici della persona all'ingresso per individuare il suo acquisto ed, eventualmente, dare il via libera al passaggio oppure ...

Al bancomat si accorge che mancano soldi sul conto e corre dai carabinieri per denunciare tutto. Ma è lì che Arriva il ‘colpo di grazia’ : altro che carta clonata - la scoperta è tremenda per davvero. E il ‘furto’ passa decisamente in secondo piano : Per la serie brutte, anzi bruttissime, sorprese: vai al bancomat e ti accorgi che mancano dei soldi. Calma. Va mantenuta la calma. In questi casi, dopo il giusto choc iniziale, perché a nessuno fa piacere di veder sparire i propri risparmi, si avverte subito la banca telefonando all’apposito numero verde che nella maggior parte dei casi è scritto a caratteri cubitali su ogni bancomat per velocizzare la pratica e si procede così al blocco ...