Arresti tra Marano e Quarto | ecco chi è il pentito che sta facendo tremare il clan Orlando

Camorra - minacce a pentito per farlo ritrattare : 10 Arresti : Camorra , minacce a pentito per farlo ritrattare : 10 arresti I carabinieri di Castello di Cisterna hanno fermato gli affiliati al clan Polverino colpito dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Tra i reati contestati c'è quello di istigazione a ritrattare dichiarazioni rese all'autorità ...

Auto rubate - clonate e rivendute : sgominato traffico tra Napoli e Valencia - 15 Arresti : TORRE ANNUNZIATA - traffico di Auto rubate e armi: cinque arresti in Italia e dieci in Spagna. L'operazione condotta daj carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, coordinati dalla...

Roma - macumba ai carabinieri che indagavano su di loro : 9 Arresti per traffico internazionale : Facevano la macumba - riti che richiamano auspici malefici - agli investigatori per tenerli lontani dai loro affari. E poi per garantirsi la piena riuscita dei loro traffici non si negavano neanche la ...