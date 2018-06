Arge Alp | Ue riduca la protezione del lupo

Francia-Argentina - Ottavi Mondiali 2018 : la generazione d’oro transalpina opposta a Messi e compagni : Domani si comincia ed una grande classica del calcio mondiale darà il via agli Ottavi di finale della rassegna iridata 2018 in Russia. Lo Stadio Luzniki di Mosca, con fischio d’inizio alle 16.00, sarà teatro del confronto tra Argentina e Francia. Per la dodicesima volta le due selezioni si affronteranno e il bilancio è favorevole all’Albiceleste con sei vittorie contro due dei francesi, oltre ai tre pareggi. In questo torneo però i ...