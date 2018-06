Approvato il bilancio di esercizio 2017 di Smat

Cogesa - Approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2017 : SULMONA. E' stato approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci il bilancio consuntivo di Cogesa SpA. Tutti i sindaci hanno licenziato il documento di esercizio 2017. Il valore della produzione sale ...

Zingaretti : Bilancio Cotral Approvato con utile 17 milioni : Zingaretti: 400 nuovi bus in arrivo Roma – Di seguito il tweet di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. “approvato Bilancio Cotral con utile di 17mln euro. Prima Cotral era una delle peggiori aziende pubbliche italiane. Aveva i conti in rosso e mezzi vecchi e poco sicuri. Oggi è risanata, ha 427 bus nuovi ed ecologici, con altri 400 in arrivo. Un simbolo della rigenerazione italiana”. L'articolo Zingaretti: ...

PD : Approvato il bilancio - 60 morosi tra cui Grasso : Il PD ha approvato il bilancio 2017 con 500 mila euro di utili. Al dato ha contribuito positivamente anche la cassa integrazione per 180 dipendenti, che hanno consentito al partito del Nazareno di risparmiare un bel po’ di quattrini. Prosegue l’opera di risanamento, dunque, dopo che le casse del Partito Democratico si sono trovate in rosso non solo per i costi del personale e delle campagne elettorali, ma anche per colpa dei morosi. I ...

Approvato il rendiconto di bilancio 2017 del comune di Castiglione del Lago. Spadoni : «scendono ancora i tempi medi dei pagamenti ai ... : UMWEB, - Castiglione DEL LAGO - Il Consiglio comunale dello scorso 30 maggio ha Approvato il rendiconto di bilancio per l'esercizio 2017. Il dato da evidenziare è che scendono costantemente i tempi ...

Ciclismo – Durante il Consiglio Federale Approvato il bilancio 2017 : Chiude con un avanzo economico di oltre 900.000 euro, che migliora il risultato di esercizio previsto – Presidente Di Rocco: “Continuare sulla strada del risanamento” Il Consiglio Federale tenuto questa mattina a Roma si è aperto contestualmente allo svolgimento, sempre nella Capitale, del Direttivo UCI (presso la Sala Giunta del CONI), impegnato nei lavori per la riforma dei calendari e al quale ha preso parte anche il Presidente Di ...

Assemblea ChiantiBanca - bilancio 2017 Approvato. In Cda entra Stefano Sivieri : Non arrivano quindi dal mondo delle imprese'. Venendo proprio al nuovo consiglieri, ovvero Stefano Sivieri, Pini lo ha descritto come 'la persona giusta per il Cda, visto che proviene da un settore ...

Trentingrana-Concast : bilancio Approvato - fatturato di 56 milioni di euro : "L'assemblea di oggi chiude ufficialmente l'attività di un anno da considerare positivo per l'economia globale con una ripresa, dopo anni di rallentamento, che ha contribuito a rafforzare la domanda ...

Bollate. Approvato il Bilancio consuntivo 2017 del Comune : 'Questo significa - spiega de Ruvo - sostenere l'economia locale e tutte le imprese che lavorano per la nostra Amministrazione'. 'Un doveroso apprezzamento - conclude Giuseppe de Ruvo - va ...

Acquedotto delle Langhe : Approvato bilancio con un utile di 458.250 euro : Si è chiuso con un utile di 458.250 euro , al netto delle tasse, il bilancio 2017 della società Acquedotto Langhe Alpi Cuneesi , Alac, , approvato nell'assemblea di lunedì 30 aprile in Provincia a ...

Cr Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra * assemblea dei soci : Approvato il bilancio dell'istituto di credito - utile netto A 273 mila euro - : ... soprattutto, è l'amalgama di due territori molto simili, per economia e per socialità, che si integrano e si completano, ricavando dall'unione delle forze la spinta e la vitalità per proseguire con ...

Atalanta : Approvato bilancio - utile di oltre 26 mln : L’Atalanta ha approvato oggi il bilancio d’esercizio al 31.12.2017, realizzando un utile di 26.728.730 euro. Un traguardo economico di grande rilevanza per la storia del club, nel rispetto di una filosofia volta anzitutto al perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario. ”Un risultato importante -ha dichiarato il presidente Antonio Percassi- che ci consente, tra l’altro, di guardare con serenità agli ...

Approvato ad unanimità il bilancio 2017 di Acque Veronesi. Utili per 2 milioni di euro - investimenti per 24 milioni. La tariffa più bassa ... : Così, Niko Cordioli, presidente di Acque Veronesi dal 2015, commentando l'approvazione ad unanimità del bilancio relativo all'anno 2017, avvenuta il 27 aprile 2018, alla presenza dei Sindaci dei ...