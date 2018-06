Appalti truccati | arresti in Comune ad Amantea | anche l' assessora e il capo dei vigili

Roma capitale della corruzione La Finanza : Appalti truccati per 217 milioni e 880 evasori in 1 anno : Il mercato del 'falso' Anche la contraffazione contribuisce a inquinare l'economia sana del Paese, danneggiando il made in Italy, simbolo in tutto il mondo di originalità, eleganza e qualità. ...

Macerata. Appalti truccati per opere pubbliche : tra i 16 indagati anche diversi Fermani : La Procura della Repubblica di Macerata ha chiuso una lunga e complessa inchiesta su un presunto giro di Appalti truccati per opere pubbliche nel Maceratese, per un valore complessivo di 26 milioni di ...

Salerno. Appalti truccati - 9 arresti : 15.04 I carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania (Salerno), hanno arrestato 9 persone: tra loro il sindaco del comune di San Mauro Cilento,Carlo Pisacane, due assessori comunali,due consiglieri, il segretario comunale, i responsabili dell'ufficio tecnico e della ragioneria e l'amministratore di una ditta di smaltimento rifiuti.Si trovano tutti ai domiciliari. I reati contestati sono: corruzione, concussione, abuso d'atti d'ufficio, ...

Appalti truccati A SAN MAURO CILENTO/ Arrestato sindaco e assessori per corruzione : tutte le accuse : San MAURO CILENTO, Arrestato sindaco, vice e altre 7 persone: i reati contestati sono quelli di corruzione, concussione e abuso d’ufficio. Nuovo scandalo nella pubblica amministrazione(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 12:30:00 GMT)

Appalti truccati - arrestati sindaco e due assessori nel Salernitano : Appalti truccati, arrestati sindaco e due assessori nel Salernitano Appalti truccati, arrestati sindaco e due assessori nel Salernitano Continua a leggere L'articolo Appalti truccati, arrestati sindaco e due assessori nel Salernitano proviene da NewsGo.

Salerno - nove arresti per Appalti truccati : anche sindaco del comune di San Mauro del Cilento : I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania (Salerno) hanno arrestato nove persone: tra loro il sindaco del comune di San Mauro Cilento – piccolo comune dell’area cilentana, di 890 abitanti – Carlo Pisacane, due assessori comunali, due consiglieri, il segretario comunale, i responsabili dell’ufficio tecnico e dell’ufficio di Ragioneria e l’amministratore di una ditta di smaltimento rifiuti. Si trovano tutti ai ...

SINDACI VALLEVE E FOPPOLO ARRESTATI : TRUFFA E Appalti TRUCCATI/ Video - 3 milioni rubati alla Regione Lombardia : APPALTI TRUCCATI, TRUFFA e bancarotta: Brembo Super Ski, ARRESTATI i SINDACI di FOPPOLO e VALLEVE. Tutte le accuse e le indagini: ai domiciliari Santo Cattaneo e Giuseppe Berera(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:40:00 GMT)

Val Brembana - arresti domiciliari sindaci Valleve e Foppolo/ Video - l'operazione Skyfall : Appalti truccati : appalti truccati, truffa e bancarotta: Brembo Super Ski, arrestati i sindaci di Foppolo e Valleve. Tutte le accuse e le indagini: ai domiciliari Santo Cattaneo e Giuseppe Berera(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:31:00 GMT)

ARRESTI DOMICILIARI SINDACI VALLEVE E FOPPOLO/ Bergamo - Appalti truccati e sospetta associazione a delinquere : appalti truccati, truffa e bancarotta: Brembo Super Ski, arrestati i SINDACI di FOPPOLO e VALLEVE. Tutte le accuse e le indagini: ai DOMICILIARI Santo Cattaneo e Giuseppe Berera(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:28:00 GMT)

Appalti truccati Brembo Super Ski - arrestati sindaci Foppolo e Valleve/ Bergamo - domiciliari Berera e Cattaneo : Appalti truccati, truffa e bancarotta: Brembo Super Ski, arrestati i sindaci di Foppolo e Valleve. Tutte le accuse e le indagini: ai domiciliari Santo Cattaneo e Giuseppe Berera(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:11:00 GMT)