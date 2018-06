Anziana scippata del portafogli a Bra | poliziotto in bici si lancia all' inseguimento di

PAURA A CERVINO " Una signora Anziana pedinata e scippata della sua borsa - un'auto con tre persone dentro commette il furto e fugge in via ... : 20:59:08 CERVINO. PAURA nella giornata di ieri in via degli Eroi: una signora anziana è stata infatti derubata della sua borsa mentre passeggiava. Un atto vigliacco nei confronti di una signora ...