Anticipazioni Temptation Island 2018 Ida in lacrime forse per Riccardo | Gemma la consola

Temptation Island Anticipazioni : arrivano i primi tradimenti? : anticipazioni Temptation Island 6: Raffaella Mennoia lancia l’indiscrezione Il conto alla rovescia è iniziato. La sesta edizione di Temptation Island partirà il 9 luglio e occuperà il lunedì sera di Canale5 per cinque appuntamenti. Le registrazioni del reality estivo sono ormai iniziate e le prime indiscrezioni sulle coppie e sul loro percorso all’interno del programma sono iniziate a trapelare. In queste ore a lanciare ...

Anticipazioni Temptation Island - Gemma non sarà una concorrente : la smentita su 'Chi' : La nuova edizione di Temptation Island 2018 è ormai alle porte e nelle scorse ore è stata annunciata la presenza nel cast della dama torinese Gemma Galgani, tra le protagoniste più amate di Uomini e donne trono over. Una presenza che ha subito 'allarmato' i fan della dama, i quali in un primo momento credevano che la Galgani potesse partecipare in coppia con qualcuno a Temptation Island 2018 [VIDEO] ma in realta' non sara' così. A fare ...

Temptation Island Anticipazioni : Ida piange per Riccardo : Ida Platano scoppia a piangere a Temptation Island per Riccardo Guarnieri Da qualche settimana sono iniziate le riprese della sesta edizione di Temptation Island. E tra le coppie, che hanno deciso di prendere parte al reality show più piccante della stagione estiva per mettere a dura prova il loro amore, c’è anche la coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E sono stati proprio i due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e ...

Temptation Island 2018 : data - coppie - tentatori e tutte le Anticipazioni : Lavori in corso per Temptation Island 2018. Il reality delle tentazioni è pronto a tornare, a partire da lunedì 9 luglio, in prima serata su Canale 5. A mettersi in gioco sono...

Temptation Island Vip : data - coppie - tentatori e tutte le Anticipazioni : C'è grande attesa per Temptation Island Vip, versione celeb del famoso reality di Canale 5

Temptation Island Vip/ Anticipazioni e coppie : Nina Moric e Luigi Favoloso nel cast dopo il ritorno di fiamma? : Temptation Island Vip: tra crisi, rotture e ritorni di fiamma, si vocifera che Nina Moric e Luigi Favoloso si siano riappacificati. Faranno parte della prima edizione del reality?(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:54:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 2018/ Anticipazioni e coppie : Giada e Francesco come Francesca e Ruben? Le scommesse del web : TEMPTATION ISLAND 2018, Anticipazioni e coppie: Giada e Francesco sono la sesta coppia e il popolo del web li ha già ribattezzati i nuovi Francesca e Ruben.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 06:00:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e primo promo : Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio tra i più attesi : Temptation Island 2018, cast e Anticipazioni: Giada e Francesco, secondo il web, sarà la prima coppia a subire conseguenze spiacevoli da questa avventura. Ecco perché(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:30:00 GMT)

