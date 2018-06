superguidatv

: Anticipazioni Balalaika verso la finale: ospiti sabato 30 giugno #Balalaika @IlaryBlasiOFFC @DiegoAbatantuon… - SuperGuidaTV : Anticipazioni Balalaika verso la finale: ospiti sabato 30 giugno #Balalaika @IlaryBlasiOFFC @DiegoAbatantuon… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Torna “la”, il programma di Canale 5 dedicato ai Mondiali Russia 2018: eccoeddi30Proseguono con grandissimo successo i Mondiali Russia 2018 e comincia a salire la febbre per ladel prossimo 15 luglio. Per l’occasione torna in tv “la” il programma di Canale 5 dedicato alla competizione di calcio più seguita al mondo. Ecco per voi tutte lee gliprevisti per la puntata di30la: quando va in onda30alle ore 22.00 torna su Canale 5 “la“, il programma dedicato ai Mondiali 2018. Condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione straordinaria della Gialappa’s Band, il programma andrà in onda subito dopo la mega partita ...