Ant-Man and The Wasp | c' è anche la tecnologia Dell!

Realizzato il mAntello dell’invisibilità : manipola la luce : Un piccolo passo verso un “mantello dell’invisibilità” come Harry Potter, grazie a un dispositivo che nasconde gli oggetti alla vista manipolando le frequenze della luce che li attraversano: è stato Realizzato all’Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica di Montrèal, in Canada, e le applicazioni vanno da migliori tecnologie per le telecomunicazioni a trasmissioni di dati su fibra ottica molto più sicure. Lo studio ...

Consiglio Europeo - Conte blocca il documento perché manca ancora la parte sui migrAnti : Aggiornamento ore 23:10 - Il vertice andrà avanti anche durante la notte nel tentativo di raggiugnere un'intesa sulla parte del documento che riguarda i migranti. Secondo fonti presenti all'evento, ci sarebbe un accordo tra il Premier italiano Giuseppe Conte e il Presidente francese Emmanuel Macron (che si erano incontrati nei giorni scorsi a Roma) e ora stanno lavorando per convincere anche gli altri Paesi Ue.Aggiornamento ore 21:30 - ...

Farage : "Se governo non potrà mAntenere promesse - con Ue cose cambieranno" : 'E' possibile che l'Ue permetta al governo italiano di mettere in piedi la flat tax e le altre riforme economiche che vogliono fare, ma, se si raggiunge un punto, tra dieci, dodici mesi, in cui al ...

Lifeline a Malta/ “Nessun capo d’imputazione al nostro comandAnte” : migrAnti - chiusi i porti per le altre Ong : Lifeline a Malta, odissea finita, sbarcati i 234 migranti: nave sequestrata e capitano interrogato. Nella tarda serata di ieri l'imbarcazione è entrata nel porto di La Valletta(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Manca una firma per completare i lavori Antisismici sull'autostrada : 383 licenziati : Manca una firma per completare l’iter autorizzativo dei lavori di messa in sicurezza della Strada dei Parchi e la Toto Costruzioni ha dovuto avviare la procedura per il licenziamento di 383 lavoratori...

AtalAnta - Percassi svela i nomi degli “incedibili” e su Mandragora… : Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato delle mosse di calciomercato che coinvolgeranno il club bergamasco “Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l’ultima volta, il Papu Gomez è incedibile. Rimane anche Freuler, mentre per i movimenti in entrata guardiamo a profili adatti che non abbiano prezzi esorbitanti. Mandragora costa 20 milioni? A quel prezzo non prendiamo nessuno”. Antonio Percassi, presidente ...

MigrAnti - Romano : “Salvini spieghi in Parlamento morte 120 persone”. Scontro con Borgonovo che lascia la trasmissione : Seconda parte dello Scontro avvenuto a L’Aria che Tira Estate (La7) sulla testimonianza di Giulia Bertoni, la giovane volontaria cesenate che dal 15 al 21 giugno è stata a bordo di una ong e ha assistito impotente al probabile annegamento di 120 Migranti su un gommone. Il deputato Pd Andrea Romano commenta: “Quella nave ong poteva salvare 120 persone, ma non ha potuto farlo su ordine del governo italiano, perché M.R.C.C. prende ordini dal ...

AntICIPAZIONI SPAGNOLE IL SEGRETO/ Emilia rimane incinta - Saul ucciso da Prudencio : Negli episodi attualmente in onda in Italia, tutto si sviluppa attorno all'interessante storia di Saul, Prudencio e Julieta. Entrambi i fratelli hanno perso la testa per la bella Uriarte, che caratterialmente ricorda tanto l'amatissima eroina della prima stagione della soap, Pepa. La trama che li riguarda avrà un importante sviluppo proprio a causa del più crudele dei fratelli; ma non finisce di certo qui, perché a dover subire un drastico ...

Silvio Berlusconi - l'irritazione dall'hotel davAnti ai giornali : caos in Forza Italia - l'affronto che non manda giù : Se c'era ancora qualche dubbio nella testa di Silvio Berlusconi sull'urgenza di mettere mano a Forza Italia per rivoluzionarla, dopo quel che ha letto ieri dall'hotel Palace di Henri Chenot sui ...

Mondiali 2018 Russia : Trapp fuori con la Germania - e intAnto la compagna Izabel esulta col Brasile : Dramma sportivo a Kazan. Grande festa a Mosca. Due cuori separati dalla distanza e ora anche dal Mondiale. Kevin Trapp è fuori con la sua Germania, mentre la compagna Izabel Goulart - famosissima sui ...

Giulia De Lellis e Andrea DamAnte stanno insieme? / Lei nega : "Quando mi fidanzerò ve lo dirò!" : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono di nuovo una coppia? L'ultimo avvistamento, avvenuto in Sardegna, sembra confermare l'ipotesi ma lei smentisce ancora.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 14:55:00 GMT)

EntusiasmAnte per l’Asus ZenFone 3 TIM l’aggiornamento Oreo : promosso a pieni voti? : Giorni decisamente molto caldi per gli utenti che hanno puntato in questi anni su un Asus ZenFone 3 brandizzato TIM. Come vi ho riportato nella giornata di ieri praticamente in tempo reale, infatti, il produttore ha messo a disposizione del pubblico il tanto invocato aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, mettendo la parola fine ad un'attesa estenuante. A maggior ragione se si pensa che la versione no brand abbia fatto questo step ...

Fabrizio Frizzi - Carlotta MAntovan ritira il Premio Agnes e piange sul palco : Carlotta Mantovan si è sciolta in lacrime dopo essere salita sul palco per ritirare il Premio Agnes a nome del marito scomparso, Fabrizio Frizzi . La compagna del presentatore non è riuscita a ...

Fabrizio Frizzi - Carlotta MAntovan ritira il Premio Agnes e piange sul palco : Carlotta Mantovan si è sciolta in lacrime dopo essere salita sul palco per ritirare il Premio Agnes a nome del marito scomparso, Fabrizio Frizzi. La compagna del presentatore non è riuscita a ...