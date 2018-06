Annapolis - strage nella redazione del Capital Gazette : chi sono le 5 vittime : Si tratta di quattro giornalisti (tra cui il vicedirettore) e un dipendente del settore commerciale. Ad ucciderli è stato Jarrod Ramos, 38 anni, che in passato aveva denunciato il quotidiano americano per diffamazione. "Sì, faremo il maledetto giornale anche domani", è il tweet pubblicato dal profilo del Capital Gazette , poche ore dopo l'attacco.Continua a leggere

