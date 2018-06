Anima Holding | prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

Piazza Affari : sell-off per Anima Holding : Aggressivo avvitamento per il principale asset manager indipendente in Italia , che tratta in perdita del 2,22% sui valori precedenti. L'andamento di Anima Holding nella settimana, rispetto al FTSE ...

Invito all'acquisto per Anima Holding : Chiusura del 12 giugno Ribasso composto e controllato per il principale asset manager indipendente in Italia , componente del FTSE Italia All-Share , che archivia la sessione in flessione dello 0,49% ...

Anima Holding - raccolta di maggio negativa per 812 milioni : Teleborsa, - La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di maggio 2018 è stata negativa per circa 812 milioni di euro: il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 93,2 miliardi di euro, ...

Torna nella bufera Anima Holding : Ribasso scomposto per il principale asset manager indipendente in Italia , che esibisce una perdita secca del 3,36% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

"Buy" per Anima Holding : Chiusura del 15 maggio Risultato negativo per il principale asset manager indipendente in Italia , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , con una flessione dello 0,65%, anche se mostra un ...

Anima Holding - raccolta netta da inizio anno supera 900 milioni : Teleborsa, - La raccolta netta del Gruppo Anima, nel mese di aprile, è stata positiva per circa 311 milioni di euro, per un totale da inizio anno pari a circa 919 milioni di euro il totale delle masse ...

Acquisti a mani basse su Anima Holding : Protagonista il principale asset manager indipendente in Italia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,49%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Scatto rialzista per Anima Holding : Grande giornata per il principale asset manager indipendente in Italia , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,56%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE ...