Ancora minacce con il machete | fermati tre nigeriani

Al GF 2018 minacce e liti inaccettabili : oggi Ancora espulsioni - ecco cosa succederà! : In queste anticipazioni del GF 2018 per stasera, 15 maggio, su eliminati e possibili espulsioni, faremo il punto della situazione: in questa settimana ne sono successe di tutti i colori e ci sarà di cui parlare stasera. Grande attesa da parte di una parte del pubblico per il ritorno di Aida in Casa, ma anche per la possibile espulsione di Luigi Favoloso: ci saranno davvero provvedimenti verso l'ex fidanzato di Nina Moric? ancora una volta, il ...

“Ti devono stuprare”. Minacce choc in rete contro la fidanzata del calciatore della nostra Serie A. I tifosi impazziti vomitano in rete un odio senza senso : cattiverie infinite - frasi orribili. Il motivo di tanta violenza è Ancora più folle : C’è chi alla fine di una partita di calcio persa dalla propria squadra del cuore prova a consolarsi con la classica birra al pub, sfogando la frustrazione con quattro chiacchiere in compagnia degli amici. Chi si chiude in casa, isolandosi da tutto e da tutti. E chi proprio non riesce ad accendere il cervello, lasciandosi andare alle più becere reazioni rigorosamente social. Un po’ quello che è successo a qualche ...

Santon - Ancora minacce ed insulti - la moglie : “ho paura” : La partita di ieri tra Inter e Juventus ha portato grandi polemiche, nel mirino non solo le decisioni di Orsato ma anche i cambi del tecnico Luciano Spalletti, in particolar modo la gara è cambiata dopo l’ingresso di Santon per Icardi. ancora minacce ed insulti nei confronti dell’esterno, arriva la denuncia da parte della moglie: “sono ...

Biondo VS Heather Parisi/ Amici 2018 - Ancora insulti e minacce : Maria De Filippi mette tutto a tacere? : Biondo vs Heather Parisi, Amici 17: il cantante della squadra bianca condanna l'atteggiamento dei fans, ma ribadisce di di trovare sbagliato l'atteggiamento dell'ex ballerina.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:48:00 GMT)

Gessica Notaro : «Ricevo Ancora delle minacce» : Gessica Notaro ha ancora paura. Lo rivela nella puntata del 21 aprile di Ballando con le Stelle 2018. «Ricevo ancora minacce», ha raccontato. Le minacce ha spiegato «arrivano da parte degli stalker delle donne che aiuto. Ho messo a disposizione la mia umile esperienza e persone mi hanno presa di mira. Non ho intenzione di fermarmi, per farlo devono ammazzarmi“.». Ma non è tutto, Jessica, che continua a collezionare ottimi risultati nella gara e ...

