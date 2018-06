Analisi Tecnica | Bund Future del 28 06 2018

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 28/06/2018 : Chiusura del 28 giugno Seduta debole per il principale indice della Borsa di Milano , che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 21.432. Lo scenario tecnico del FTSE MIB mostra un ampliamento ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 28/06/2018 : Chiusura del 28 giugno Chiusura negativa per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , con un ribasso dell'1,24%. Analizzando lo scenario del Future sul cambio Euro /Dollaro si evidenzia un ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 28/06/2018 : Chiusura del 28 giugno Chiusura in rosso per il derivato sui principali titoli europei , che termina la seduta segnando un calo dell'1,00%. Lo scenario di breve periodo del Future sull' EuroStoxx 50 ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 28/06/2018 : Chiusura del 28 giugno Frazionale rialzo per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che mette a segno un modesto profit a +0,32%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 28/06/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Discreta la performance del cross Euro / Dollaro USA , che si attesta a 1,1584, in lieve aumento dello 0,22%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 28/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Affonda il principale indice di Francoforte con i prezzi allineati a 12.137,5 per una discesa dell'1,71%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 28/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del principale indice della Borsa di Milano , con un ribasso dell'1,04%, portandosi a 21.333. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 28/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del derivato italiano , con un ribasso dell'1,00%, portandosi a 21.245. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 28/06/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Peggiora la performance del principale indice di Atene , con un ribasso dell'1,44%, portandosi a 756,82. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 28/06/2018 : Chiusura del 28 giugno Ribasso per lo SSE di Shanghai , che chiude la seduta con una flessione dello 0,93%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2.752,6. ...