ilfattoquotidiano

: La lotta alla corruzione è una priorità del Governo. Oggi ho incontrato il presidente dell’#Anac, Raffaele Cantone… - AlfonsoBonafede : La lotta alla corruzione è una priorità del Governo. Oggi ho incontrato il presidente dell’#Anac, Raffaele Cantone… - eziomauro : Corruzione, la procura di Milano contro l'Anac di Cantone: 'Rende inutili le indagini' - OBonomi : RT @fattoquotidiano: Anac, Cantone replica alla procura di Milano: “Stupito dai loro attacchi. Rivendico la nostra correttezza” https://t.c… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) L’attacco partito ddie indirizzato all’ha stupito Raffaele, che rivendica la “correttezza” del suo operato. Se ieri il numero uno dell’Anticorruzione non aveva commentato ufficialmente le critiche contenute nel bilancio di responsabilità sociale dell’ufficio inquirente guidato da Francesco Greco– facendo filtrare solo “fastidio, meraviglia e stupore, per accuse generiche e non dettagliate” – oggi hato rispondendo ai cronisti che lo hanno fermatofine di un evento al Politecnico di. “Sono stupito.con assoluta certezza la correttezza delle nostre attività istituzionali. Prendo atto – precisa – delle dichiarazioni che ha reso dopo Greco, e per me la questione è chiusa. I miei rapporti personali con Greco sono stati sempre non ottimi, di più” e ...