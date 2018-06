America' s Cup | Pelaschier | ok monoscafi

'Per l'America's Cup mi serve un altro visionario con i piedi per terra' : Un centro che richiamerà visitatori da tutto il mondo. Vogliamo farlo per i sardi: perché siamo sempre costretti ad andare altrove per vedere qualcosa di nuovo? Abbiamo tante idee, anche sul fronte ...

Rugby – Nations Cup 2018 : l’Italia Emergenti lotta ma cede all’Argentina - finisce 19-8 per i sudAmericani : L’Italia Emergenti non può nulla contro l’Argentina, i sudamericani si impongono con il punteggio di 19-8 Una buona Italia Emergenti cede all’Argentina XV nella prima giornata della Nations Cup 2018 a Montevideo. Nella capitale uruguaiana gli azzurri, guidati da Pasquale Presutti, affrontano gli avversari a viso aperto e combattono, cedendo nel finale 19-8 (4-0). Giornata fredda, ventosa e piovosa al Carrasco Polo Club, con un ...

Dazi Usa contro Europa - Canada e Messico/ Camera di Commercio Americana preoccupata : “Lavoro a rischio” : Dazi Usa contro Europa, Canada e Messico, Camera di Commercio americana preoccupata: "Con queste politiche commerciali si rischiano milioni di posti di lavoro". Preoccupazione(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 09:32:00 GMT)

Sirena : "Luna Rossa vuole l'America's Cup" : Cagliari tra le città in lizza per le tappe di avvicinamento all'America's Cup di vela. Lo ha annunciato Max Sirena, skipper di Luna Rossa, il team che ha scelto proprio il capoluogo sardo per ...

Bertarelli : 'L'America's Cup è diventata un gioco in mano agli ingegneri. Non ci sarò' : Prendiamo gli inglesi di Ben Ainslie, nell'ultima Coppa: il miglior velista del mondo, ma aveva sbagliato barca. Game over'. Se non avessero cambiato barca lei avrebbe corso la prossima Coppa? 'Sì, ...

North American Martyrs vincono Clericus Cup : In Vaticano la Champions è dei Martyrs. Dopo cinque anni la Coppa con il Saturno torna al Collegio Americano del nord. I North American Martyrs , Nam, riescono infatti a domare i Leoni d'Africa, alla ...

Beautiful - anticipazioni Americane : nozze LIAM – HOPE - Ridge preoccupato! : Se avete dato un’occhiata alle nostre ultime news sulle puntate americane di Beautiful, ormai sapete che l’evento attorno a cui si snoderà la vicenda negli episodi statunitensi di maggio saranno le nuove nozze tra LIAM Spencer e HOPE Logan, rese già possibili grazie all’annullamento che il ragazzo ha fatto pratificare del suo matrimonio con Steffy Forrester (matrimonio che dunque verrà cancellato, senza che ciò richieda i tempi ...

Fujitsu e Luna Rossa ancora insieme alla nuova edizione dell’America’s Cup : Prosegue la collaborazione tra Fujitsu Italia e il team Luna Rossa, che sarà Fornitore Ufficiale di Luna Rossa Challenge in occasione della 6a America’s Cup. Il celebre marchio avrà così il compito di fornire i display e le potenti workstation CELSIUS che la squadra utilizzerà per effettuare complesse simulazioni sulle varie iterazioni progettuali della propria […] L'articolo Fujitsu e Luna Rossa ancora insieme alla nuova edizione ...

Wall Street passa in positivo. Piena occupazione in America : passa in positivo la borsa di Wall Street, dopo che il report occupazionale degli Stati Uniti , relativo al mese di aprile, ha mostrato una creazione di posti di lavoro inferiore alle aspettative . ...