Amazon | con annuncio consegne locali e acquisto PillPack azzera $17 | 5 mld valore mercato

Farmaci : Amazon è pronto a consegnarli a domicilio : Amazon ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di PillPack, un’azienda Usa specializzata nella vendita online dei Farmaci e nella loro consegna a domicilio con piani personalizzati per i clienti. Così il colosso mondiali degli acquisti sul web mette un piede nel mercato della distribuzione delle medicine. Le parti – sottolinea una nota di Amazon – prevedono di concludere l’acquisizione durante la ...

Amazon investe sulle startup che faranno le consegne al suo posto : consegne per Amazon (Bartek Sadowski/Bloomberg) Aumenta la richiesta dei consumatori e Amazon corre ai ripari. Per aumentare velocità ed efficienza del suo servizio di consegna infatti, ha deciso di investire su nuove realtà che diventeranno partner di Amazon per le consegne. Nello specifico, l’azienda statunitense si impegnerà per aiutare gli imprenditori a lanciare e gestire piccole società di consegna. Anche se i corrieri non saranno ...

Su Hotelsclick.com l'albergo si può pagare con Amazon Pay - : Hotelsclick.com, sito italiano per prenotare hotel in tutto il mondo, ha integrato Amazon Pay tra i suoi sistemi di pagamento, diventando così una delle prime OTA , Online Travel Agencies , in Europa ...

Amazon si fa bella con una nuova grafica per gli ordini : È stata beccata una nuova veste grafica che risulta essere in dirittura d'arrivo sulle versioni desktop, mobile e sull'app di Amazon. In dettaglio si tratta dell'interfaccia della sezione relativa agli ordini, interfaccia che ora vanta un design tutto nuovo e al passo coi tempi. Chissà se sarà sintomo di un cambiamento estetico più massiccio. L'articolo Amazon si fa bella con una nuova grafica per gli ordini proviene da TuttoAndroid.

UE - scatta l’intesa con Amazon - eBay - Alibaba e Rakuten : sulle merci pericolose si fa sul serio : Storica intesa tra quattro colossi del commercio online: Amazon, Alibaba, eBay e Rakuten si uniscono all'Europa nella lotta alle merci pericolose L'articolo UE, scatta l’intesa con Amazon, eBay, Alibaba e Rakuten: sulle merci pericolose si fa sul serio proviene da TuttoAndroid.

Recensioni su Amazon : comprate i prodotti con meno giudizi - : Diversamente da quanto suggerisce l'intuito, la scienza statistica considera la popolarità di un prodotto un fattore fuorviante nella valutazione delle Recensioni. In uno studio pubblicato nella rivista Psychological Science è stato evidenziato ...

BT coprirà più gare di Premier League grazie a un accordo con Amazon : L'emittente ha stretto un accordo con il colosso statunitense per offrire ai consumatori il servizio Prime Video attraverso la propria piattaforma. L'articolo BT coprirà più gare di Premier League grazie a un accordo con Amazon è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Quanti sconti dodocool su Amazon - arrivano quasi al 60% : Tornano le offerte dodocool, con sconti validi fino al 25 giugno su una serie di gadget, che vi permetteranno di risparmiare quasi il 60%, validi su Amazon. L'articolo Quanti sconti dodocool su Amazon, arrivano quasi al 60% proviene da TuttoAndroid.

Absentia rinnovata per una 2ª stagione - la serie con Stana Katic di Castle torna nel 2019 in Italia su Amazon? : Absentia rinnovata. La serie con Stana Katic tornerà per una seconda stagione, prevista per il 2019. Dopo voci di corridoio, si attendeva solo l'ufficialità da Corus Entertainment, gli Upfronts canadesi. Secondo il comunicato stampa, il nuovo capitolo del thriller con l'ex Kate Beckett di Castle sarà composto da dieci episodi dalla durata di un'ora ciascuno. In Canada, la serie tornerà sugli schermi della rete Showcase durante la stagione ...

Amazon - appello per sospendere le vendite del riconoscimento facciale alla polizia : Nuova petizione dell'Aclu e, soprattutto, lettera di 17 investitori: "Basta cedere Rekognition a enti e amministrazioni, rischio per privacy e diritti civili"

SPILLO/ Se il Washington Post incassa la solidarietà sindacale di Trump contro Mr Amazon : Il famoso quotidiano americano Washington Post autore di tante campagne contro la destra americana e oggi schieratissimo contro Trump, è in mano ad Amazon. NICOLA BERTI

