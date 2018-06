Amazon acquista PillPack ed entra nel settore delle farmacie online

Amazon alla guerra delle farmacie Bezos sfida l'italiano Pessina Acquistata la catena online Pillpack : Prima il lancio di una linea propria di farmaci da banco (i cosiddetti Otc, over the counter, drugs) Basic Care, realizzata poi in concreto d alla casa farmaceutica specializzata in farmaci generici Perrigo. Decisione che aveva messo in alla rme i big delle catene di farmacie americane quotate a Wall Street, come ad esempio Walgreens Boots Alliance Segui su affaritaliani.it

Amazon ha acquistato una parte dei diritti di trasmissione della Premier League per il prossimo triennio : Amazon ha annunciato di aver acquistato all'asta il pacchetto per la trasmissione in diretta streaming di venti partite della Premier League, la prima divisione del campionato di calcio inglese, il più seguito al mondo. A partire dal 2019 e per