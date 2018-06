Alzheimer | ecco come obesità e invecchiamento contribuiscono alla malattia

Alzheimer e stile di vita errato : ecco i 7 fattori di rischio : Lo stile di vita influenza molte patologie, anche quelle neurologiche. In particolare è stato osservato che in Europa tre milioni di casi di Alzheimer e quasi 900.000 di demenza vascolare potrebbero dipendere da sette fattori di rischio legati allo stile di vita, quali diabete, ipertensione, obesità, inattività fisica, depressione, fumo e basso livello di istruzione. Lo segnalano Flavia Mayer e Nicola Vanacore, dell’Istituto superiore di ...

Paese Ritrovato - ecco la palestra olfattiva sensoriale per 'vince l'Alzheimer' : E se la scienza, oggi, non può ancora dare una cura, la palestra sensoriale risulta essere un valido palliativo. 'Abbiamo il dovere sottolinea Mauri di dare un'alternativa dignitosa a queste persone'.

Alzheimer : ecco i segnali da non sottovalutare : In Italia sono 600 mila i malati di Alzheimer, il 4% della popolazione over 65. Parliamo di una malattia degenerativa del cervello con progressivo decadimento delle funzioni cognitive e della memoria. Tanti i segnali da non sottovalutare: perdita di memoria, dimenticanze d’informazioni apprese di recente, di dte o eventi importanti, richiesta delle stesse informazioni più volte, utilizzo di sempre più strumenti d’ausilio alla memoria (es. ...

Ecco cosa si prova ad ammalarsi di Alzheimer : Il mondo attraverso gli occhi dei malati Il laboratorio si sviluppa attraverso alcune stanze - una camera da letto , una living room e un bagno - tutte caratterizzate da accorgimenti tecnici e ...