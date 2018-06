Altro che trasparenza a Montecitorio Spunta il «vietato l' accesso ai giornalisti»

Sea of Thieves : arrivano scheletri esplosivi e Altro ancora con il nuovo evento Gunpowder Skeletons : Sea of Thieves si prepara ad accogliere l'evento Gunpowder Skeletons, il quale porta con sé nuove armi, ricompense e inedite meccaniche inerenti ai barili di polvere da sparo che danno proprio il nome all'evento, riporta Eurogamer.Si tratta dell'aggiornamento 1.1.4, e questa volta dovremo vedercela con scheletri esplosivi che non vedono l'ora di farsi saltare in aria. L'obbiettivo sarà quello di farne piazza pulita nei modi più fantasiosi, ...

Altro che flat tax - qui servono soldi per la disabilità : Leggendo le recenti dichiarazioni del Ministro dell'economia Giovanni Tria, però, mi sorge un dubbio: questi soldi ci sono o Di Maio e Salvini stanno giocando a Monopoli? Temo, purtroppo, che tutto ...

VIDEO| Valentina Vignali senza freni - lato b in primo piano sui social : "Altro che Photoshop" : Guai al prossimo detrattore! Valentina Vignali, cestista e influencer, ha messo a tacere i fan che la accusano di utilizzare Photoshop. Lo ha fatto con un video pubblicato sui Instagram in cui, toccando con mano il suo...

“Ohhh!”. La prima volta di Meghan. Guardate bene : è lì - sotto ai vostri occhi. E la scelta stavolta è stata tutt’Altro che criticata : Incantevole in rosa (esattamente come Melania Trump e Rania di Giordania, che hanno sfoggiato la stessa tinta nello stesso giorno) e protagonista di un errore madornale che è subito finito sui giornali. Così si potrebbe riassumere la partecipazione di Meghan Markle all’evento denominato Queen’s Young Leaders Awards a Buckingham Palace al quale ha partecipato con la regina Elisabetta e il marito Harry. Ma c’è pure un ...

Palermo : 12enne cade da un piano all'Altro del parcheggio del tribunale : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Un ragazzino di 12 anni è caduto dal quarto al terzo piano del parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio Emanuele Orlando, a Palermo. L'incidente è avvenuto ieri sera, intorno alla mezzanotte, e il bambino è stato portato all'Ospedale dei Bambini dove è stato ricoverat

Garassino e le “zecche” antifasciste. Anpi : Altro silenzio assordante di Bucci : Il 30 giugno Genova è teatro di un corteo contro l’ultradestra. Il responsabile della sicurezza del Comune se la prende con i centri sociali. Risposta della Cgil e oggi dell’Associazione Nazionale Partigiani

Savona - Altro che Fme : serve un budget Ue : Per attuare una politica a sostegno della domanda non serve "la nomina di un Ministro europeo della finanza, che sia guardiano della politica dell'offerta , …, né un'unione bancaria europea che si ...

Latina - il n.1 della onlus faceva arricchire anche mamma e papà. L’Altro : “Faccio un milione e mi compro la casa in Grecia” : Quattro milioni e centomila euro. Per la precisione 4.114.112,20 euro. Sulla pelle dei richiedenti asilo. Sono i danari pubblici arrivati in poco più di due anni mezzo sui conti correnti del La Ginestra. La onlus del presidente Luca Macaro, finito in carcere nell’inchiesta della Procura di Latina, gestisce diversi centri, tra i quali Villa Luda, situato in Via Zara, a Fondi, per la quale il capo paga 6mila euro al mese di affitto, un ...

Mondiali - Altro che “biscotto” : le riserve della Croazia battono l’Islanda e regalano all’Argentina un Ottavo di finale pazzesco [GALLERY] : 1/39 AFP/LaPresse ...

Mondiali - Altro che “biscotto” : le riserve della Croazia battono l’Islanda e regalano all’Argentina un Ottavo di finale pazzesco : Mondiali 2018- L’Argentina fa il miracolo e passa il turno: la squadra di Sampaoli (“defenestrato” dai suoi stessi giocatori dopo i risultati negativi) riesce a compiere il miracolo vincendo 2-1. Dopo il goal di Messi nel primo tempo, per la squadra argentina è buio totale. Pari su rigore al 50′ di Moses e varie occasioni per gli africani. All’88’ Rojo salva l’Argentina e incontrerà la Francia agli ...

La dedica di Gabriele Costanzo alla mamma Maria De Filippi : "Perché noi siamo l’uno la forza dell’Altro" : Il figlio della conduttrice condivide sui social un loro scatto insieme accompagnato da una dolce frase.

Trump scherza sui suoi capelli : "Altro che parrucca - sono una delle mie grandi risorse" : Sui capelli di Donald Trump se ne sono dette di tutti i colori, soprattutto in campagna elettorale, quando in molti sostenevano si trattasse di una parrucca. Il presidente degli...

L'ex tossicodipendente che raccoglie le siringhe : "Mi facevo di cocaina ed eroina - ora voglio aiutare qualcun Altro a uscire dalla stanza del buco" : Oggi Fabrizio è un operatore sociale dell'Unità di Strada della fondazione Villa Maraini, ma fino a pochi anni fa si trovava esattamente dall'altra parte della barricata: "Il camper era la mia passione, mi facevo di cocaina ed eroina. Ora mi sembra di rivedere me qualche anno fa. voglio aiutare qualcun altro a uscire dal tunnel"Il tunnel di cui parla è la famosa "stanza del buco" di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, ...

"Starfield avrà ciò che vi aspettate e molto Altro ancora" : Le dichiarazioni di Todd Howard in occasione di un'intervista in seguito all'E3 2018 suonano piuttosto rassicuranti: "Starfield avrà ciò che vi aspettate e molto altro ancora", riporta Gamingbolt.Lo sviluppatore continua: "abbiamo un team che lavora insieme da molto tempo e ha realizzato progetti imponenti, esaminando gameplay differenti", e ancora: "Potremo prendere spunto da alcuni di questi elementi per spingerci oltre. Il nostro studio vanta ...